Famiglie, con marito e moglie tra 45 e 54 anni: di ecco l'identikit di chi compra casa in Piemonte

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate in Piemonte attraverso le agenzie attive in regione nel 2025. Lo scorso anno il 14,7% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente l’81,1% e il 4,1% sul totale delle transazioni. Rispetto al 2024 la percentuale di acquisti per investimento in Piemonte è in lieve calo, si passa dal 15,4% al 14,7%.

Famiglie, con marito e moglie tra 45 e 54 anni

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Piemonte si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 45 e 54 anni (26,6%) e nel 68,5% dei casi si tratta di famiglie. La quota di investitori stranieri si attesta all’11,7%.

La tipologia più acquistata per investimento è il bilocale con il 40% delle scelte, seguito dai trilocali con il 22,3% delle preferenze. In Piemonte l’89,7% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre solo il 10,3% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Dati molto simili per Torino, Asti e Alessandria

Rispetto al 2024 non si registrano particolari tendenze per quanto riguarda l’età degli investitori e anche la quota di single è rimasta sostanzialmente invariata. Nessuna novità anche sul fronte delle tipologie maggiormente acquistate per investimento, in lieve aumento la quota di acquisti con mutuo, si passa dall’8,2% del 2024 al 10,3% del 2025.

L’analisi di alcuni capoluoghi piemontesi evidenzia come Torino, Asti e Alessandria abbiano percentuali molto simili di acquisti per investimento, intorno al 22-23%. A Torino la percentuale di acquisti per investimento è in leggero aumento rispetto al 2024, si passa dal 21% dell’anno precedente al 22,8% del 2025.