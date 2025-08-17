In casa aveva chili di marijuana e 13mila euro in contanti: arrestato un uomo di origine eritrea in corso Svizzera

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino eritreo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale. Le manette sono scattate dopo che gli agenti del commissariato Barriera di Milano, passando in corso Svizzera, hanno fermato per un controllo un uomo che ha subito mostrato segni di insofferenza e disagio. Come se avesse qualcosa da nascondere.

I controlli si sono così estesi al suo luogo di residenza, che inizialmente lo straniero si rifiutava di indicare. Presso l'alloggio sono stati rinvenuti più di 6 chili di marijuana e quasi 13mila euro in contanti di probabile provenienza illecita, oltre a vari strumenti utilizzati per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.