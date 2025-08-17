 / Cronaca

Cronaca | 17 agosto 2025, 11:39

In casa aveva chili di marijuana e 13mila euro in contanti: arrestato un uomo di origine eritrea in corso Svizzera

I poliziotti lo hanno fermato per un normale controllo, ma a fronte di un comportamento sospetto hanno deciso di effettuare una perquisizione anche presso la sua abitazione

La droga trovata presso l'abitazione dell'uomo

La droga trovata presso l'abitazione dell'uomo

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino eritreo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale. Le manette sono scattate dopo che gli agenti del commissariato Barriera di Milano, passando in corso Svizzera, hanno fermato per un controllo un uomo che ha subito mostrato segni di insofferenza e disagio. Come se avesse qualcosa da nascondere.

I controlli si sono così estesi al suo luogo di residenza, che inizialmente lo straniero si rifiutava di indicare. Presso l'alloggio sono stati rinvenuti più di 6 chili di marijuana e quasi 13mila euro in contanti di probabile provenienza illecita, oltre a vari strumenti utilizzati per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium