Nuova area cani e camminamenti al cimitero: lavori in corso a Beinasco

Beinasco non si ferma anche in queste calde giornate attorno al ferragosto. Sono in corso di conclusione i lavori per i nuovi camminamenti al cimitero di Borgaretto: dove prima c’era la ghiaia, ora ci sono percorsi pavimentati, più sicuri e accessibili per tutti, a partire dalle persone anziane o con difficoltà motorie.

Cannati: "Decoro e sicurezza dei luogi del ricordo"

"È uno dei tanti interventi, realizzati da inizio mandato per migliorare il decoro e la sicurezza dei nostri luoghi del ricordo che solo pochi anni fa non avevano neanche la rete fognaria", ha sottolineato il sindaco Daniel Cannati. "Continuiamo a lavorare, passo dopo passo, per cimiteri sempre più curati e dignitosi: prendercene cura è un dovere verso l’intera comunità".

Gli interventi in via Mirafiori e la nuova area cani

In precedenza erano terminati gli interventi in via Mirafiori: dove c'era un camminamento sterrato, che a ogni pioggia si allagava, adesso c'è un percorso in autobloccanti che arriva fino al parcheggio e alla nuova area cani, la prima del quartiere.

"Sono lavori che, insieme all'ampliamento dell'illuminazione, completano la riqualificazione di un pezzo importante della città, a cui presto si aggiungeranno i nuovi campi sportivi all’interno delle scuole", ha aggiunto il sindaco Cannati. "Anche d'estate, Beinasco cambia".