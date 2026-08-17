Caldo e afa hanno le ore contate: da metà settimana nuvole e pioggia in arrivo sulla provincia di Torino

Ancora qualche giorno di caldo intenso, anche se già mitigato in parte dai temporali di ieri, poi da giovedì cambio di circolazione con maltempo a più riprese nel fine settimana. La forte ondata di calore che ci interessava da fine luglio finirà definitivamente e torneremo a temperature più miti.

Da oggi, lunedì 17, a mercoledì 19 agosto

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Tra pomeriggio e sera il passaggio di un fronte perturbato da nordovest porterà rovesci e temporali sulle Alpi settentrionali e valle d'Aosta. La pianura sembra esclusa dai fenomeni, tuttavia nello scontro con il vento di marino, potrebbero nascere temporali sul basso Piemonte, tra alessandrino e Langhe in spostamento verso la Liguria.

Domani cielo per lo più sereno con qualche velatura, mercoledì stessa trama, ma dalla serata inizieranno ad aumentare le nubi. Le temperature, dopo la rinfrescata di ieri sera grazie ai frequenti temporali, saranno ancora oltre le medie, con valori massimi tra 32 e 34 °C, minime ancora generalmente oltre i 20/22 °C.

Venti: oggi raffiche di Foehn a seguito del fronte sulle Alpi, possibili raffiche in pianura dovute ai temporali. Domani e mercoledì ventilazione assente o debole e variabile.

Giovedì 20 agosto

Primo vero fronte perturbato in arrivo a spazzare via la canicola di questa estate, con maltempo diffuso condito da rovesci e temporali soprattutto su aree settentrionali. Da li si apre un breve periodo di instabilità che dovrebbe durare almeno fino a lunedì con netto calo delle temperature da venerdì, ma per i dettagli sui fenomeni associati dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.

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