La ricerca dell'Asl To3 vola a Rimini: tre studi selezionati per il Congresso Nazionale SIBioC

La qualità e l'innovazione della ricerca sanitaria locale conquistano la vetrina nazionale. Sono infatti tre i poster scientifici presentati dall’Asl To3 ammessi al 58° Congresso Nazionale SIBioC – Medicina di laboratorio, in programma a Rimini dal 30 settembre al 2 ottobre. I lavori sono stati realizzati da un gruppo di giovani ricercatori operanti all’interno del Laboratorio Unificato Rivoli-Pinerolo, afferente al Dipartimento dei Servizi. Le ricerche affrontano tematiche di spessore sia organizzativo sia scientifico, ponendosi l'obiettivo di unificare e standardizzare metodi e procedure nei tre laboratori aziendali di Rivoli, Susa e Pinerolo per innalzare il livello delle prestazioni fornite e ottimizzare il lavoro degli operatori.

I temi dei lavori e le candidature ai premi

I tre studi presentati affrontano diversi aspetti della gestione e dell'innovazione dei servizi sanitari. I titoli ammessi sono “Revisione dei valori critici e miglioramento della tracciabilità della comunicazione in un laboratorio multisede: studio pilota di quality improvement”, “Implementazione di un sistema di gestione della qualità integrato in un laboratorio multisede: modello organizzativo, standardizzazione e approccio risk-based” ed “Esperienza del laboratorio di Pinerolo nell’implementazione di una nuova tecnologia per l’analisi delle urine mediante modello di change control e strumenti della qualità totale”. Tra questi, i primi due lavori hanno ottenuto un'ulteriore selezione che consentirà loro di concorrere al “SIBioC Speaking Award”, riconoscimento che verrà assegnato nel corso dell'evento.

Il percorso dei giovani ricercatori e il valore per il territorio

La stesura delle ricerche ha visto il coinvolgimento diretto del gruppo di “Young Scientist”, una squadra composta da circa quindici professionisti impegnati in un percorso di crescita professionale che li ha visti protagonisti nella progettazione, nello sviluppo e nella presentazione finale dei dati. Per la struttura sanitaria, la presenza alla convention di Rimini rappresenta una fondamentale opportunità di valorizzazione del lavoro svolto dal Laboratorio Unificato Rivoli-Pinerolo e testimonia l’impegno costante dell’Asl To3 nel promuovere la qualità, l’innovazione e l'aggiornamento dei propri quadri sanitari.

La parola alla direzione aziendale

"Sin dall’insediamento questa Direzione Aziendale ha esortato le strutture a focalizzarsi sulla ricerca, l’innovazione e la sperimentazione, perché la qualità dei servizi erogati è il risultato non solo di una buona attività clinica, ma anche dello sviluppo della ricerca – afferma il Direttore Generale dell’Asl To3 Giovanni La Valle - L’ammissione di questi tre studi al 58° Congresso Nazionale SIBioC il cui tema quest’anno è “Consapevolezza, innovazione e sostenibilità: costruire il futuro della Medicina di Laboratorio” testimonia come l’input che abbiamo dato come Direzione in questo anno e mezzo si sia tradotto in un rilevante aumento della sensibilità e dell’attività di ricerca, innovazione e formazione, cosa non scontata per un’Asl come la nostra, prettamente territoriale e quindi maggiormente orientata alla tutela della salute rispetto alle Aziende sedi di Università".