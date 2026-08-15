Furto su un'ambulanza: rubati uno zaino per i soccorsi e un defibrillatore

Nuovo furto alla Croce Verde a Torino. Rubati lo zaino dei soccorsi e un defibrillatore da un'ambulanza che in quel momento non era in servizio.

"Purtroppo ci troviamo a commentare l’ennesimo episodio di furto ai danni della nostra realtà, proprio davanti alla nostra sede di via Porpora 42. Questa volta, oltre a svuotare completamente lo zaino con il materiale di soccorso, si sono spinti a rubare il defibrillatore - spiega il direttore della Croce Verde, Marco Mortara - Per noi il Dae è uno strumento fondamentale, senza il quale non possiamo garantire il soccorso tempestivo ed efficace che ogni giorno offriamo alle persone. Oltre al danno economico ingente, che per un'associazione come la nostra è sempre difficile da assorbire, la cosa più grave è che ora rimaniamo senza un mezzo completo e operativo per salvare vite. Rubare su un’ambulanza significa colpire direttamente la sicurezza di tutti i cittadini".