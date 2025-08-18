Paura a Mirafiori sud: branco di cinghiali attraversa la strada di notte

Paura e stupore a Mirafiori sud, dove ieri sera un branco di cinghiali è stato avvistato in strada Castello di Mirafiori. La segnalazione arriva di nuovo da un residente preoccupato.

Questo ennesimo avvistamento infatti non sembra più essere un’eccezione, ma parte di una nuova normalità segnalata con sempre maggiore frequenza dai cittadini della zona. Gli animali, secondo quanto ricostruito, proverrebbero dalle aree verdi limitrofe: il boschetto di Nichelino, i sentieri lungo il Sangone e la zona tra la Bela Rosin e gli Orti Urbani.

Cinghiali nei giardini

Non è la prima volta che i cinghiali fanno capolino in quartiere: negli scorsi mesi erano stati ripresi in un video all’interno degli Orti Urbani, intenti a “fare colazione” sotto un albero di prugne. Una scena che ha suscitato inizialmente tenerezza, ma che ora lascia spazio alla preoccupazione. Oltre ai danni alle coltivazioni, i residenti temono per la sicurezza stradale e pedonale, soprattutto in orario serale e notturno, quando la visibilità si riduce.

"Più controlli e prevenzione"

Dai residenti arriva una richiesta chiara: più sorveglianza, più prevenzione. Un disagio raccolto dal capogruppo dei Moderati alla 2 Alessandro Nucera, che a fine luglio ha presentato un'interpellanza per chiedere all'assessorato al Verde un intervento urgente.

“Non si tratta più di episodi isolati, - aveva spiegato il consigliere - ma di una presenza strutturata e costante, che richiede un approccio sistemico e preventivo”.