Controlli della Polizia in Dora Vanchiglia: due arresti per spaccio e controlli in cinque locali

Controlli straordinari del territorio ad “Alto Impatto”, predisposti in applicazione dell’Ordinanza del Questore di Torino, Massimo Gambino, finalizzati al contrasto del degrado urbano, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’illegalità diffusa, sono stati condotti dal commissariato di Polizia Dora Vanchiglia nell’area di competenza.

​Nel corso delle operazioni sono state identificate complessivamente 20 persone, di cui 11 straniere e 10 con precedenti di polizia.

Due arresti

L’attività di polizia giudiziaria ha portato all'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti di un cittadino senegalese, trovato in possesso di numerosi grammi di cocaina, di 2 telefoni cellulari e di denaro contante, verosimilmente provento di attività illecita.

Inoltre, è stato eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro cittadino nigeriano per reati inerenti agli stupefacenti.

Controllati cinque locali

I controlli hanno interessato anche cinque esercizi commerciali della zona, portando alla contestazione di 7 sanzioni amministrative per un importo di circa 950 euro. In particolare: in un bar/ristorante di Corso Giulio Cesare sono state riscontrate irregolarità relative alle condizioni igieniche, alla gestione dei rifiuti e alla mancanza del cartello di divieto di fumo; una macelleria, ubicata sempre in Corso Giulio Cesare, è stata sanzionata per scarsa igiene dei locali e degli alimenti, gestione non conforme dei rifiuti e omessa emissione del documento commerciale.

​Infine, nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale effettuati lungo le principali arterie del quartiere, tra cui Lungo Dora e Corso Giulio Cesare, sono stati controllati 4 veicoli e controllate 7 persone di cui una straniera e una con precedenti di Polizia.