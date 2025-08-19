 / Cronaca

19 agosto 2025, 13:26

A fuoco un'abitazione in via Thermignon a Torino: otto squadre di pompieri per spegnere le fiamme

Non si registrano persone coinvolte, nè feriti. L'area è stata messa in sicurezza

Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione di via Thermignon, a Torino. Sul posto sono intervenute otto squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e impedito che il rogo si estendesse agli edifici vicini. 

Una volta spento l’incendio, l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte.

