Addio ad Anna Sesona, presidente della Bocciofila Rossini

Lutto in questi giorni di vacanza per la scomparsa di Anna Sesona, presidente della Bocciofila Rossini.

A darne l'annuncio è Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6 che la ricorda con un accorato post su facebook. "Un’amica e una persona che credeva profondamente in ciò che faceva. Anna viveva per la bocciofila. Non la vedeva semplicemente come un luogo dove giocare a bocce, ma come una comunità, un punto di riferimento per i giocatori e per tutto il quartiere. E guardava al suo futuro non pensando a sé stessa, ma alle persone che ne fanno parte e a ciò che avrebbe potuto rappresentare per le generazioni future. È questo, più di ogni altra cosa, ciò che rimarrà di lei".