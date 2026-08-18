 / B. di Milano / Falchera

B. di Milano / Falchera | 18 agosto 2026, 22:45

Addio ad Anna Sesona, presidente della Bocciofila Rossini

Lomanto: "Un’amica e una persona che credeva profondamente in ciò che faceva"

Addio ad Anna Sesona, presidente della Bocciofila Rossini

Lutto in questi giorni di vacanza per la scomparsa di Anna Sesona, presidente della Bocciofila Rossini. 

A darne l'annuncio è Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6 che la ricorda con un accorato post su facebook. "Un’amica e una persona che credeva profondamente in ciò che faceva. Anna viveva per la bocciofila. Non la vedeva semplicemente come un luogo dove giocare a bocce, ma come una comunità, un punto di riferimento per i giocatori e per tutto il quartiere. E guardava al suo futuro non pensando a sé stessa, ma alle persone che ne fanno parte e a ciò che avrebbe potuto rappresentare per le generazioni future. È questo, più di ogni altra cosa, ciò che rimarrà di lei". 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium