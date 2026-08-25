Torino mette un "più": servizi e informazioni vicino a casa con due nuovi punti nelle circoscrizioni 2 e 7

Due nuovi punti informativi aprono a settembre nelle Circoscrizioni 7 e 2, portando più vicino a casa il modello del Più, il Punto Informativo Unificato attivo a Palazzo Civico dall'aprile 2024.

Da quando ha riunito in un unico spazio le attività rivolte alla cittadinanza – InformaCittà, URP, informazioni turistiche e trasporto urbano – il PIÙ di piazza Palazzo di Città è diventato un riferimento sempre più apprezzato da cittadini e turisti. Dal 2025 il servizio si è arricchito di sportelli tematici pensati per rispondere a esigenze specifiche emerse dall'analisi dei passaggi allo sportello: un Punto di Facilitazione Digitale, consulenze gratuite con un avvocato e un commercialista, e una postazione per la ristampa dei codici PIN e PUK per l'identità digitale.

Una crescita raccontata dai numeri: dalla media di 1.632 utenti al mese nel 2024, il PIÙ è passato a 1.733 utenti mensili nel 2025 fino ai 2.242 del 2026, con un incremento complessivo del 37,37%.

Con l'apertura dei nuovi PIÙ, la Città di Torino porta questo modello di accoglienza sul territorio, con l'obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla Pubblica Amministrazione, semplificare l'accesso ai servizi e creare in ogni quartiere un presidio riconoscibile.

Nei nuovi spazi sarà possibile avere indicazioni sui servizi comunali e circoscrizionali, rivolgersi all'URP per segnalazioni, reclami e richieste di accesso agli atti, e conoscere orari e percorsi del trasporto pubblico grazie all'Infopoint GTT.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con l'apertura di nuovi PIÙ, fino a estendere il modello a tutte le Circoscrizioni della città.

La riqualificazione dei due nuovi punti informativi è stata resa possibile dal sostegno di Iren, che finanzia l'intero progetto PIÙ nelle Circoscrizioni con un contributo di 280mila euro. Gli interventi hanno riguardato nuova illuminazione, fondali e allestimenti dedicati, oltre a un layout grafico comune che renderà i punti informativi riconoscibili in tutta la città.

