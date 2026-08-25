Ivrea riscopre un pezzo della sua storia: dal 1° settembre riapre il nido "Adriano Olivetti" (era chiuso da anni)

Martedì 1° settembre 2026 riaprirà, nella sua sede storica di via Camillo Olivetti 34, il Nido d’Infanzia comunale “Adriano Olivetti”, uno degli edifici più significativi del Sito UNESCO “Ivrea città industriale del XX secolo”. Dopo alcuni anni di chiusura, gli spazi progettati dagli architetti Luigi Figini e Gino Pollini per accogliere i figli dei lavoratori Olivetti tornano alla loro funzione originaria: essere un luogo dedicato ai bambini, alle famiglie e all’educazione.

La riapertura restituisce alla città uno dei luoghi più emblematici della visione di Adriano Olivetti: un edificio progettato perché l’educazione fosse parte della vita della comunità, dove architettura, natura e pedagogia dialogano ancora oggi con sorprendente attualità.

Il ritorno nella sede storica conclude un importante intervento di ristrutturazione, risanamento conservativo e adeguamento normativo, per un investimento complessivo di 4.604.305,86 euro, finanziato per 3 milioni di euro con fondi PNRR e per la restante parte dal Comune di Ivrea, attraverso risorse proprie e mutuo.

I lavori, avviati il 30 dicembre 2024 e conclusi il 30 aprile 2026, sono stati realizzati, attraverso appalto integrato, da Dremar Costruzioni Generali srl di Borgomanero, con la Direzione Lavori dell’architetto Andrea Muzio, in collaborazione con il Servizio Pianificazione, Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici del Comune di Ivrea. RUP dell’intervento è l’ingegner Fabio Antioco Flore.

Alle 9.30 di martedì 1° settembre, alla presenza del Sindaco, dell’Amministrazione comunale, delle autorità e dei progettisti, sarà inaugurata la ripresa del servizio. Subito dopo, il Nido tornerà alla sua vita quotidiana, accogliendo le bambine e i bambini iscritti insieme alle loro famiglie e alle educatrici.

Sabato 5 settembre il Nido riapre anche alla città

La riapertura non sarà soltanto l’avvio di un servizio educativo: sarà anche l’occasione per restituire questo luogo alla città, invitando gli eporediesi a riscoprirne la storia, l’architettura e il significato.

Sabato 5 settembre, dalle 14.30 alle 18, il Nido aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico con visite guidate, con ingressi ogni 15 minuti.

Un percorso accompagnerà i visitatori attraverso gli spazi di gioco e di vita progettati da Figini e Pollini, raccontando il modello educativo che li ha ispirati, il valore architettonico dell’edificio e il suo ruolo nel Sito UNESCO. Sarà inoltre possibile conoscere e sperimentare Nati per Leggere, il progetto della Biblioteca Civica dedicato alla lettura fin dalla prima infanzia.

La giornata sarà anche un invito a condividere la memoria del Nido. Fotografie, oggetti, racconti e testimonianze potranno essere affidati all’Associazione Gessetti Colorati, che raccoglierà i ricordi di chi questo luogo lo ha vissuto per costruire un racconto collettivo della sua storia.

Sempre il 5 settembre sarà inaugurata, alla presenza degli artisti, la mostra “LUDUM”, un dialogo tra i dipinti di Gabriella Giardi e i manufatti di Ivano Ciravegna, dedicato al gioco e ai giocattoli come strumenti di crescita, immaginazione e apprendimento: un omaggio a una dimensione educativa che ha sempre attraversato la visione olivettiana dell’infanzia.

La mostra resterà aperta per tutto il mese di settembre, il lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 18, e si concluderà con il finissage di sabato 3 ottobre alle 14.30. Le scuole potranno prenotare visite guidate con gli artisti.

Il 3 ottobre un convegno sulla comunità educante

Le iniziative dedicate alla riapertura si concluderanno sabato 3 ottobre 2026 con il convegno “Ci vuole un intero villaggio: il ruolo attivo dei genitori nel nido e nella scuola dell’infanzia”, rivolto a educatrici, insegnanti e professionisti dei servizi per la fascia 0-6 anni.

Promosso dal Coordinamento Pedagogico Territoriale Eporediese, coordinato dal dottor Repetto, responsabile dei Servizi Educativi e Istruzione del Comune di Ivrea, il convegno vuole riportare al centro una domanda quanto mai attuale: come si costruisce una comunità che cresce insieme ai bambini?

È anche il modo con cui il Nido “Adriano Olivetti” rinnova una delle sue vocazioni storiche: essere non soltanto un luogo di cura e di educazione, ma uno spazio di ricerca, formazione e confronto aperto al territorio.

"Il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Asilo Nido progettato dagli architetti Figini e Pollini è per noi un sogno che si avvera – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Comotto –. Alla luce della valenza storico-architettonica dell’edificio si è trattato di un intervento molto complesso, faticoso e ricco di incognite, ma nel contempo molto stimolante. Un grande merito va dato al nostro ufficio Lavori Pubblici, con particolare riferimento all’impegno costante e appassionato dell’architetta Guglielmetto, al RUP, nonché dirigente dell’area tecnica, ingegner Flore e al Direttore Lavori architetto Muzio. Un ringraziamento va anche all’impresa esecutrice, la ditta Dremar di Borgomanero che si è resa disponibile a trovare sempre le migliori soluzioni tecniche per risolvere le problematiche esecutive che si sono presentate durante i lavori. L’opera finale è quindi il risultato di una squadra, integrata dalla costante partecipazione della Sovrintendenza, che ha messo anima e cuore per arrivare allo splendido edificio che dal primo settembre tornerà a vivere, ad essere vissuto dai bambini e ad essere nuovamente disponibile al patrimonio pubblico della città”.

“L’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale di “Ivrea città industriale del XX secolo”- evidenzia il Site Manager, Filippo Ghisi - è legata al riconoscimento degli eccezionali valori universali rappresentati dagli edifici olivettiani. Valori architettonici, certo, ma soprattutto valori morali ed etici, legati alla concezione di Adriano Olivetti della dignità umana, della comunità e del benessere dei lavoratori. L’asilo Olivetti, unico edificio di proprietà comunale tra i 27 che costituiscono il sito, può essere considerato, in questo senso, come l’edificio simbolo di tutta l’epopea olivettiana, in quanto esempio di una straordinaria visione architettonica che contiene i più alti valori legati alla formazione e alla creazione di comunità. A partire dal mese di ottobre, per fare conoscere a tutti queste eccezionali caratteristiche, l’asilo sarà aperto in alcune sue parti al pubblico tramite visite guidate”.

“Grazie alla forza visionaria del progetto olivettiano, il servizio di Asilo Nido comunale è sempre stato un punto di forza dell’offerta educativa della Città di Ivrea - dichiara la Vicesindaca, Patrizia Dal Santo – per i bambini e le bambine luogo sicuro di crescita e di sviluppo delle potenzialità personali e della prima socialità, per le famiglie strumento fondamentale di conciliazione tra famiglia e lavoro, ma anche supporto delicato alla costruzione della genitorialità, oggi più che mai messa in crisi dai cambiamenti dell’organizzazione sociale e del lavoro. Il rientro nella sede storica, dopo alcuni anni di sistemazioni provvisorie, permetterà di tornare a godere degli spazi luminosi e ariosi, dei giardini e dei servizi che tutta la nostra comunità così bene conosce e apprezza e che, unitamente alla certezza di un’equipe educativa competente e qualificata, continuano a fare del nostro Nido d’Infanzia un’eccellenza del territorio”.