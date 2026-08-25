Guerra ai monopattini selvaggi tra Porta Nuova e piazza Bengasi, multati in 45

Giro di vite della Polizia di Stato nei quartieri a ridosso della stazione di Porta Nuova e della linea 1 della metro, da San Salvario fino a piazza Bengasi e corso Maroncelli. Nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio ad "Alto Impatto" disposti dal Questore di Torino, Massimo Gambino, le forze dell'ordine hanno setacciato le aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e spaccio. Concentrandosi anche sulle nuove norme in materia di utilizzo dei veicoli elettrici.

L'operazione, coordinata dal Commissariato "Barriera Nizza", ha visto l'impiego congiunto di Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile, Polfer, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Il bilancio finale parla di 208 persone identificate, un arresto, un ordine di allontanamento e sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro.

Pugno duro sulla sicurezza stradale

Il dato più interessante è senz'altro quello legato ai monopattini e alle nuove disposizioni del codice della strada. E' bastato un posto di blocco posizionato in corso Maroncelli, con un focus mirato sui mezzi di micro-mobilità elettrica, per far piovere sanzioni a raffica. Su 26 monopattini controllati, ben 7 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

In totale sono state elevate 45 sanzioni (per oltre 2.000 euro complessivi): 23 verbali per mancato uso del casco, 7 per assenza di assicurazione, 8 per il trasporto irregolare di passeggeri e diverse altre contestazioni per circolazione contromano, sui marciapiedi e irregolarità tecniche dei mezzi.

Arresto in piazza Bengasi

Gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino italiano sorpreso in piazza Bengasi con 15 frammenti di hashish pronti per la cessione. Contemporaneamente, all'angolo tra via Nizza e via Berthollet, le forze dell'ordine sono intervenute per fermare un cittadino straniero - già noto alle forze dell'ordine per reati di droga - intenti a importunare i passanti: nei suoi confronti è scattato un ordine di allontanamento immediato dalla zona.

Slot illegali vicino ai luoghi sensibili: 4mila euro di multa

I controlli ad ampio raggio hanno passato al setaccio anche quattro esercizi pubblici della zona, tra bar e sale giochi.

La stangata più pesante è arrivata per la titolare di un bar in via Nizza: all'interno del locale gli operatori hanno scoperto due apparecchi videolottery accesi e perfettamente funzionanti, posizionati a meno di 400 metri da luoghi sensibili. La palese violazione della normativa regionale sul contrasto al gioco d'azzardo è costata alla gestrice una sanzione amministrativa di 4.000 euro.