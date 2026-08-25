Sotto la tettoia del mercato coperto spuntano i camper dei nomadi

Un nuovo capitolo di degrado e occupazione abusiva accende le proteste nel quartiere Regio Parco. Questa volta nel mirino è finita l'area compresa tra corso Taranto, via Senigallia e piazza Sofia, dove la tettoia del mercato coperto si è trasformata nell'ennesimo punto di appoggio per i camper dei nomadi. Un campeggio a cielo aperto a ridosso delle abitazioni.

A denunciare la situazione è la capogruppo di Fratelli d’Italia nella Circoscrizione 6, Verangela Marino, che attraverso una serie di foto ha immortalato la presenza fissa di veicoli, grigliate tra i portici e condizioni igienico-sanitarie ormai al limite.

La stoccata: "Servono blitz immediati"

I cittadini del quartiere Regio Parco, visibilmente preoccupati, chiedono un intervento. "Ho segnalato il caso al comando della Polizia Locale - spiega Marino -, per chiedere un intervento risolutivo".

L'obiettivo richiesto è un piano straordinario di sgombero e monitoraggio sia per gli spazi esterni del mercato, sia per gli alloggi occupati abusivamente nella zona, restituendo sicurezza a un quartiere che non vuole più essere considerato la periferia dimenticata della città.