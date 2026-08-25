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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 25 agosto 2026, 16:36

Monopattini selvaggi a Nichelino: problemi per disabili e passeggini

Nella zona attorno a via Torino segnalati diversi abbandoni di mezzi nei pressi di marciapiedi e attraversamenti

A Nichelino diverse segnalazioni di abbandoni 'selvaggi' di monopattini

A Nichelino diverse segnalazioni di abbandoni 'selvaggi' di monopattini

Il malcostume è ormai diffuso un pò dappertutto, a Torino come nelle realtà della cintura e Nichelino non fa certo eccezione. Negli ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni di abbandoni 'selvaggi' dei monopattini, soprattutto nelle vicinanze di marciapiedi e attraversamenti.

Mezzi lasciati a pochi passi da una discesa

Gli ultimi casi si sono registrati nella zona attorno a via Torino. E, come dimostra la foto che correda questo articolo, si tratta di diversi mezzi lasciati a pochi passi da una discesa, da far pensare ad una scelta fatta magari da un gruppo di ragazzini, per far un dispetto a qualcuno, rendendo difficile a chi si muove su una carrozzina o per quei genitori (o nonni) che portano in giro i loro piccoli con il passeggino.

Lasciando i monopattini in questo modo si costringono le persone con disabilità o coloro che li accompagnano a dover fare più fatica, percorrendo più strada oppure a dover fare autentici 'slalom' lungo il percorso

Chi pensa di esser più furbo e non teme multe

E dire che da alcune settimane il codice della strada ha finalmente regolamentato l’utilizzo dei questi mezzi, ma evidentemente c'è chi prede di essere più furbo o se ne infischia delle nuove direttive, nonostante le multe siano fioccate, come dimostrano anche le cronache più recenti.

Massimo De Marzi

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