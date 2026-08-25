Moncalieri e Nichelino al lavoro per riportare la grande musica nella cintura Sud nel 2027

Niente kermesse e grande musica nella cintura sud di Torino quest'estate. A Nichelino Il secondo anno senza Sonic Park era un fatto noto già da alcuni mesi, nei giorni scorsi è arrivato anche il no del Tar al ricorso presentato dal Comune. Che adesso annuncia di essere già al lavoro per riportare la kermesse musicale a Stupinigi nel 2027, rispettando i vincoli ambientali e la tutela di alcune specie protette (pipistrelli, civette e coleotteri), che avevano portato allo stop lo scorso anno, a poche settimane dal via della settima edizione.

Tolardo: "Sonic Park nel 2027 a Stupinigi"

Il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, ha promesso: "Nel 2027 faremo di tutto per organizzare di nuovo il Sonic Park a Stupinigi", ricordando la potatura straordinaria di alberi già realizzata lo scorso anno e l'impegno a tutelare le specie protette dai rischi connessi alla musica ad alto volume e ai concerti.

Per cercare di lenire la ferita, in questa estate è stato lanciata la rassegna Sonic Garden, con l'Open Factory centro di gravità permanente di eventi, spettacoli, presentazione di libri e cinema all'aperto: la kermesse riprende proprio in questi giorni, dopo una breve pausa. In attesa di capire se e come il Sonic Park potrà tornare protagonista, anche Moncalieri ha rinunciato al suo appuntamento musicale, quello di Ritmika.

Pure qui si è trattato di una rinuncia che era nell'aria. La nuova Giunta comunale si è insediata solo a inizio giugno e pensare di organizzare un festival musicale in tre mesi o meno era impresa ardua, tanto più che la formula aveva dimostrato di scricchiolare nelle ultime edizioni: nel 2024, per provare a rilanciare la kermesse, si era deciso di anticiparla a giugno ma con risultati non all'altezza delle aspettative, lo scorso anno (per l'edizione del trentennale) si era tornati ai primi di settembre, ma le cose non erano andate molto meglio, complice un cartellone degli artisti non proprio azzeccato.

Ritmika "salta un giro" a Moncalieri

Di qui la decisione di rimandare tutto al 2027. "Insieme al nuovo sindaco Lorenzo Mauro abbiamo scelto di dedicarci alla costruzione della Ritmika del futuro", ha spiegato Davide Guida, vicesindaco e da anni anima dell'appuntamento musicale di Moncalieri. "Un anno di lavoro e progettazione, per arrivare al 2027 con un festival all’altezza delle sue radici e delle aspettative della nostra città. Vogliamo innovare Ritmika partendo da ciò che l’ha resa speciale: la musica e la creatività dei giovani. Per questo vogliamo che siano sempre più protagonisti, non solo sul palco ma anche nell’organizzazione".

Grande musica solo a Beinasco quest'estate

Guida ha spiegato che si lavora a "una proposta in cui la musica continui ad essere il cuore, incontrando nuovi linguaggi e nuove forme di partecipazione. Un appuntamento capace di parlare ai giovani ma, allo stesso tempo, di coinvolgere tutte le generazioni e tutta Moncalieri. Vogliamo una Ritmika capace di crescere nel tempo, con una proposta culturale ambiziosa e un modello sostenibile".

Per quest'anno, insomma, solo il Beinasco Summer Festival ha portato la grande musica nella cintura sud, con l'appuntamento di luglio concluso dal concerto di Nina Zilli, prologo alla seconda parte della kermesse in programma a settembre a Borgaretto.