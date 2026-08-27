Feste di via e luci di Natale: Basso San Donato si rilancia con la nuova associazione dei commercianti

Anche il Basso San Donato ha formato la sua associazione di commercianti, per riunire le attività intorno all'asse via Livorno corso Umbria e rilanciare il quartiere. L'associazione è nata in primavera, grazie anche alla circoscrizione 4 e ai suoi consiglieri, e sta muovendo ora i primi passi.

Di 106 attività commerciali in zona, tra le vie Sondrio, corso Regina, via Treviso, via Fagnano, corso Principe Oddone e via Rosai, in questa prima fase sono 36 i commercianti iscritti, ma l'obiettivo è coinvolgerne sempre di più per provare a fare leva sulla prossimità per risvegliare una zona sentita come in declino.

Feste di via, luci di Natale, eventi all'aperto sono tra gli obiettivi che animeranno il Basso San Donato nei prossimi mesi e anni. La neo presidente dell'associazione è Alessia Epifani, dello storico negozio di ottica e gioielleria di via Livorno, presente dal 1964 e già animatore di una precedente associazione di quartiere.

"Abbiamo trovato tante attività che hanno molta voglia di fare - ha commentato Epifani, durante la presentazione dell'associazione nella commissione lavoro della circoscrizione 4 - e abbiamo già molte idee in programma. Oltre alle feste di via, alle luci di Natale, pensiamo a una mappa con le attività che hanno partecipato all'associazione, per informare i clienti della presenza e dell'impegno che ci mettiamo. Sono sicura che in molte altre aderiranno nei prossimi mesi".

Soddisfazione dalla circoscrizione, che saluta con favore questa iniziativa che ha contribuito a fare nascere, per rilanciare il commercio di prossimità come presidio di sicurezza e di socialità per il territorio. "Non faremo mancare il nostro impegno istituzionale, presenza e disponibilità per le azioni che vorranno mettere in campo - ha commentato il presidente Alberto Re -. Per poi si tratta di un passaggio importante, questo bel traguardo è un nuovo punto di partenza per le attività e le relazioni tra commercianti e territorio".

A contribuire alla nascita dell'associazione anche la collaborazione tra parti politiche diverse, col leghista Carlo Morando che ha lavorato insieme alla giunta di centrosinistra in nome di un obiettivo comune. "Grazie agli uffici, al presidente Re e anche al consigliere Morando - ha detto il coordinatore al lavoro Stefano Varesio -. Bello che consiglieri di parti politiche diverse riescano a collaborare, portando avanti traguardi per il territorio. Questa nuova associazione è un traguardo significativo perché prova a invertire la rotta, soprattutto in un settore come il commercio dove il tempo e le energie non sono molte e ci sono concorrenti spietati come la grande distribuzione organizzata e il commercio online. Insieme ci possiamo aiutare a vicenda".

"Basso San Donato è il quartiere che, insieme a Borgo Campidoglio, corrisponde di più alle caratteristiche di borgata e che quindi ha un tessuto commerciale da valorizzare, cosa che si pone di fare questa associazione - ha concluso Morando -. Non ho potuto mancare di rispondere presente, visto che questo è il territorio dove sono nato e cresciuto, ho creduto fortemente alla nascita di questa associazione commerciale".