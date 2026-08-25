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Campidoglio / Parella | 25 agosto 2026, 11:40

Via San Donato sommersa dai rifiuti, l'affondo di Forza Italia: "Sembra una baraccopoli"

Scavone e Caputo (FI) attaccano sulle ecoisole: "Segnalazioni continue in Circoscrizione 4, serve un cambio di passo"

Sacchetti accatastati sui marciapiedi, cartoni deformati dalla pioggia e residui di ogni genere abbandonati a ridosso delle campane ad accesso controllato. In via San Donato e in via Don Bosco la situazione legata alla gestione della spazzatura ha superato il livello di guardia, trasformando una delle vie più importanti del quartiere in un percorso a ostacoli segnato dall'incuria. 

Segnalazioni a raffica in Circoscrizione 4

A farsi portavoce del malcontento dei residenti sono i consiglieri di Forza Italia in Circoscrizione 4, Felice Scavone e Walter Caputo. "Non si tratta più di un episodio sporadico - spiegano -, ma di un problema strutturale ampiamente documentato nelle sedi istituzionali di quartiere attraverso atti, interrogazioni e continue segnalazioni formali". 

 “Una città sempre più sporca e un quartiere a misura di clochard” ha concluso il segretario cittadino, Marco Fontana.

Tra inciviltà dei singoli e svuotamenti a rilento

Nell'analisi avanzata dagli esponenti di centrodestra, le responsabilità del fenomeno vanno suddivise equamente tra due fattori concorrenti. Da una parte pesa l'inciviltà di una quota di cittadini e passanti che conferiscono i sacchi in modo improprio o abbandonano materiali ingombranti direttamente sul suolo pubblico. Dall'altra, viene contestata la frequenza dei passaggi di Amiat, considerata insufficiente a coprire il reale fabbisogno del quartiere e a prevenire la saturazione delle campane. Una tenaglia che finisce per soffocare via San Donato, in attesa di interventi straordinari di pulizia e di un piano di controllo più incisivo.

Per inviare segnalazioni sui disservizi o richiedere il ritiro di materiale ingombrante è possibile consultare il Portale Servizi Amiat.

Redazione

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