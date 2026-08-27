Dorme sul marciapiede, i residenti chiamano la polizia per allontanarlo

Rientro dalle vacanze all’insegna delle proteste per i residenti del quartiere Pozzo Strada. A riaccendere il dibattito è un episodio registratosi all'incrocio tra via Postumia e via Col di Lana, dove la presenza di un uomo addormentato sul marciapiede ha richiesto l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine.

A denunciare l'accaduto è Stefano Bolognesi, consigliere di Fratelli d'Italia presso la Circoscrizione 3. Secondo quanto ricostruito, alcuni passanti, notando un giovane in evidente stato di alterazione adagiato sull'asfalto, hanno allertato i soccorsi sanitari e le pattuglie di Polizia. L'intervento degli agenti ha permesso di far allontanare l'uomo, non senza momenti di resistenza da parte dello stesso. “Massimo rispetto per le forze dell'ordine, che fanno l'impossibile sommerse dai problemi dell'intera città”, chiarisce Bolognesi. “Ma il punto nodo è un altro: una volta allontanata la persona, il problema non si risolve, si sposta semplicemente di pochi metri”.

La denuncia

Per Bolognesi l’episodio di via Postumia non rappresenterebbe un fatto isolato. Tra i punti critici segnalati dal consigliere figurano le presenze stanziali e i bivacchi quotidiani registrati nell'asse compreso tra via De Sanctis, Via Bevilacqua e Corso Brunelleschi. “Non stiamo parlando di zone marginali o abbandonate a se stesse, ma di storici quartieri residenziali della città che stanno sprofondando nell'incuria quotidiana”, incalza il consigliere.