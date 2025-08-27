Torino omaggia l'arcivescovo Nosiglia, il ricordo di Olivero (Sermig): "In lui vedevamo la Chiesa" [FOTO e VIDEO]

Torino rende omaggio all'ex arcivescovo Cesare Nosiglia, scomparso questa notte all'età di 80 anni. Il feretro del religioso è arrivato poco dopo le 15.30 in piazza della Consolata: ad accoglierlo i lunghi ritocchi delle campane, che risuonavano sotto il cielo plumbeo di oggi.





Venerdì i funerali

La bara è poi stata portata all'interno del Santuario mariano dove rimarrà fino a venerdì pomeriggio, per poi essere trasferita nel Duomo per i funerali celebrati dal Cardinale Roberto Repole. Dopo le esequie, la salma di Nosiglia tornerà - per sua volontà - nella Chiesa della Consolata.

Sepolto alla Consolata

Qui verrà sepolto nella cripta accanto alla cappella di Sant'Anna, sopra il Cardinale Severino Poletto, che primo aveva chiesto di essere inumato nel Santuario.

Il ricordo di Olivero

Tra i cittadini accorsi per l'ultimo saluto anche Ernesto Olivero, fondatore del Sermig. "Di Nosiglia - ha spiegato - ho mille ricordi: ci siamo visti cento e cento volte. Ci incontravamo una volta a settimana: lui esprimeva le sue difficoltà e cercava in noi una risposta. Noi vedevamo in lui la Chiesa e sentivamo che facendo bene per lui, facevamo bene per la chiesa e per tutti".

"Grazie a Nosiglia di tutto quello che ha fatto in questi anni", ha concluso Olivero. A ricordare Nosiglia anche il Comitato Interfedi della Città di Torino, per voce del presidente Valentino Castellani: "Era un testimone di fede e di impegno per la sua comunità”.