Futuro Nazionale, la mappa dei vertici in Piemonte: Forzese e Titoli nominati vicari regionali

Futuro Nazionale completa la sua struttura organizzativa in Piemonte e ufficializza le nuove nomine sul territorio. A guidare la squadra regionale nel ruolo di vicari saranno Enrico Forzese, a cui va anche la delega per la provincia di Torino, e Davide Titoli, vertice del Verbano-Cusio-Ossola. Un passaggio cruciale per il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci, come sottolineato dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni: "Come nel resto d'Italia, in Piemonte mettiamo in campo il meglio per servire la nazione e per dare agli italiani le risposte che chiedono".

La mappa delle deleghe operative vede Guido Dellarovere nel ruolo di responsabile dell'organizzazione con delega alla provincia di Biella, mentre Cristina Patelli assume la guida degli Enti locali. Per quanto riguarda la città di Torino, la responsabilità è stata affidata all'avvocato Gianpaolo Mussano, consigliere dell'Ordine degli avvocati del capoluogo.

Completano il quadro le nomine nelle varie province e realtà comunali del Piemonte: l'avvocato Michele Iannotta per la provincia di Asti e Nicolò Garnarolo per la città capoluogo; Marco Botta per la provincia di Alessandria, Evaldo Pavanello per la città e l'avvocato Alberto Costanzo a Casale Monferrato. Nella Granda, Giuseppe Lauria ottiene la provincia di Cuneo e Simone Sava la città. Nel quadrante nord-orientale, Luca Partesana seguirà la città di Verbania; a Novara gli incarichi vanno al dottor Mauro Gigantino per la provincia e all'avvocato Giorgio Fornaroli per la città. Infine, per il territorio vercellese sono stati scelti Giancarlo Locarni per la provincia e Michelino Altamura per la città, mentre la città di Biella viene affidata ad Alberto Monticone.