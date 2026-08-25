Moncalieri, la Tari aumenta del 2,7%. Futuro Nazionale attacca: "A pagare sono sempre i cittadini"

A Moncalieri si annuncia un aumento della tassa rifiuti del 2,7% e, anche se in questi giorni la politica è ancora in vacanza, c'è chi non ha mancato di tuonare di fronte a questa prospettiva. Si tratta di Futuro Nazionale, che attraverso il candidato sindaco alle scorse amministrative, Arturo Calligaro, chiede "una risposta chiara, nell'interesse dei cittadini".

Calligaro: "L'aumento reale è ben superiore"

"Si tratta di un aumento che appare ancora più difficile da comprendere alla luce delle numerose segnalazioni e delle criticità che interessano il servizio. Ma il 2,7% rischia di non raccontare per intero quanto cambierà concretamente per le famiglie", sottolinea Calligaro. "Da quest'anno, infatti, secondo le modalità di pagamento previste, non sarebbe più possibile utilizzare gratuitamente il modello F24 ed il pagamento delle tre rate attraverso il circuito CBILL comporterebbe commissioni a carico dell'utente. Qualora la commissione fosse di circa 3 euro per ciascun pagamento, una famiglia che paga 100 euro di TARI sosterrebbe ulteriori costi per circa 9 euro".

Insomma, per l'esponente del partito guidato dal Generale Vannacci, "considerando anche l'aumento tariffario del2,7%, l'esborso complessivo crescerebbe quindi di circa l'11,7%.La domanda è semplice: perché il cittadino deve pagare di più, anche per poter pagareuna tassa che è già aumentata?", si domanda Calligaro, che incalza la giunta del neosindaco Lorenzo Mauro, ma ne ha anche per l'opposizione di centrodestra.

L'accusa al centrodestra: "Non fa opposizione"

"Sorprende, in tutto questo, il comportamento della minoranza - aggiunge l'esponente di Futuro Nazionale - Nell'ultimo Consiglio comunale il voto contrario sarebbe stato motivato essenzialmente dalla mancata disponibilità di sufficiente documentazione. Una posizione che, a nostro avviso, non affronta il punto politico fondamentale: è giusto aumentare ancora il peso economico che grava sui cittadini di Moncalieri? Su questo noi non abbiamo dubbi: noi siamo contrari".

"Siamo contrari all'aumento della Tari quando ai cittadini non corrisponde un percepibile miglioramento del servizio. Siamo contrari ad ulteriori costi collegati alle modalità con cui una famiglia è costretta a pagare i propri tributi". Per queste ragioni Futuro Nazionale annuncia per il mese di settembre una raccolta firme contro l'aumento della tassa rifiuti "dando ai cittadini la possibilità di manifestare concretamente il proprio dissenso - conclude Calligaro - Prima di chiedere un euro in più ai moncalieresi, l’Amministrazione spieghi come utilizza ogni euro che già incassa dai cittadini".