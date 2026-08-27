Scintille in Circoscrizione 5, Ballatore contro l'ex presidente sfiduciato: "Basta demagogia su Facebook"

Il clima politico nella Circoscrizione 5 è tutt'altro che sereno. E non certo da ieri. Da giorni il terreno di scontro è traslato dalle aule istituzionali alle bacheche social. Tra tensioni pre elettorali, accuse sugli orari di convocazione delle commissioni e bordate lanciate da questo o quel consigliere dal dente avvelenato.

Il ribaltone che nell'aprile del 2025 ha portato alla nomina a presidente di Alfredo Correnti (con la revoca dell'ex Enrico Crescimanno, poi passato in minoranza) non è passato e non poteva passare inosservato. Così dopo mesi di apparente calma sono partiti gli attacchi via Facebook. E Crescimanno non le ha mandate a dire: scagliandosi prima contro i doppi stipendi dei presidenti, poi sui conti in rosso di via Stradella, infine contro gli orari dei Consigli e delle Commissioni della 5.

Ciò ha indetto il coordinatore al Commercio, Alfredo Ballatore, con un post, a rispondere a Crescimanno, definendolo senza mezzi termini un "fantasma". Sì, è vero, il consigliere non viene espressamente nominato ma il riferimento è palese.

La provocazione social

Per accompagnare il proprio sfogo, Ballatore ha scelto un sottofondo musicale non casuale: la celebre Ghostbusters di Ray Parker Jr. Un’ironia graffiante per introdurre l'attacco frontale rivolto a chi, a suo dire, continuerebbe a criticare la maggioranza dopo essere stato sfiduciato a metà mandato.

"Mi segnalano di un “Fantasma” che appare sui social con degli interventi contro la nostra gestione politica e amministrativa… beh mi fa sorridere!", esordisce il coordinatore nel suo post. Rigettate con fermezza le accuse di malagestione arrivate dalla parte avversa. "Criticità odierne hanno radici lontane che chi ha governato nella prima parte della consiliatura non è stato in grado di sciogliere".

"Assente in aula, presente solo per il gettone"

Il punto centrale della reprimenda di Ballatore tocca il rendimento istituzionale dell'ex guida della Circoscrizione. Secondo il coordinatore al Commercio, la presenza dell'ex presidente in Consiglio e nelle Commissioni si sarebbe azzerata all'indomani della sfiducia.

"Parlare di "fallimento politico" da parte di chi ha collezionato assenze sistematiche e zero proposte nelle Commissioni è davvero singolare", incalza Ballatore. Per Ballatore i problemi strutturali dell'ente - a partire dalla cronica carenza di organico - richiedono lavoro quotidiano sul campo e presenza fisica nelle sedi preposte: "Non ci si vede in Circoscrizione solo collegandosi in video per garantire la presenza e incassare il gettone, per poi riapparire sui social a fare demagogia".

Ventra e il post sugli zombie

E a proposito di presenze spettrali, anche la consigliera di Torino Bellissima, Carmela Ventra, ha attaccato l'ex presidente (con cui ha avuto, ai tempi, più di un diverbio) richiamando il mitico "La notte dei morti viventi" di George Romero. "Ci vuole davvero coraggio a criticare l’operato di questa amministrazione quando il proprio bilancio politico non sembra offrire grandi lezioni da impartire agli altri - così Ventra -. Soprattutto quando si è stati estromessi dalla presidenza durante la propria stessa consigliatura, finendo poi tra i banchi della minoranza, e quando da circa due anni non risulta alcun documento a propria firma. Alle commissioni? Presenza esclusivamente online. In aula? Praticamente mai. Interventi? Pochissimi. Personalmente ne ricordo giusto un paio, curiosamente più rivolti a contestare me che a portare proposte concrete per il territorio. Criticare è legittimo, ci mancherebbe. Ma per impartire lezioni agli altri bisognerebbe prima poter mostrare ciò che si è fatto in prima persona".