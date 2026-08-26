"Verde pubblico sacrificato ai grandi eventi", in piazza d'Armi scatta la protesta contro le Atp

Le Nitto Atp Finals si confermano uno degli eventi sportivi più attesi e lodati dalle istituzioni torinesi e piemontesi, ma a quanto pare l'impatto della manifestazione continua a sollevare anche polemiche sul piano ambientale. Al centro delle critiche di una fetta di cittadinanza c'è l'utilizzo del pratone di piazza d'Armi per l'allestimento del Fan Village, una struttura temporanea che - secondo le denunce dei comitati locali e dei movimenti di protesta - "sottrae e devasta per diversi mesi all'anno un'area verde fondamentale per la cittadinanza".

Il nodo di piazza d'Armi e l'impatto ambientale

La controversia riguarda in particolare l'occupazione prolungata del parco pubblico e le recenti ipotesi avanzate da Fitp e Palazzo Civico di rendere permanente la presenza del Fan Village nell'area. I detrattori del progetto sottolineano come l'infrastrutturazione del verde urbano e l'introduzione di nuove opere, come lo skywalk, vadano in direzione opposta rispetto alle esigenze ambientali e alla risposta alle ondate di calore in una delle città - si legge nel comunicato - più inquinate d'Europa.

Modello di città e polemica

Così nel mirino delle proteste finisce il cosiddetto "Sistema Torino", accusato di promuovere un modello di sviluppo "basato sulla turistificazione, la speculazione immobiliare e la dipendenza dai grandi eventi a scapito dei quartieri popolari e del welfare cittadino". Secondo i critici, inoltre, l'indotto economico sbandierato per appuntamenti come le Atp Finals poggerebbe in larga misura su forme di lavoro povero o sul ricorso al volontariato.

L'assemblea e l'appuntamento del 13 settembre

Per fare il punto sulle trasformazioni in atto e organizzare le prossime azioni di contrasto in vista dell'evento tennistico di novembre, è stata indetta un'iniziativa pubblica. L'appuntamento è fissato per domenica 13 settembre alle ore 17 proprio sul pratone di piazza d'Armi, dove si terrà un'assemblea aperta alla cittadinanza.