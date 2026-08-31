A Ivrea, la sesta edizione del San Gaudenzio Book Festival

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, la Chiesa di San Gaudenzio ospita la sesta edizione del “San Gaudenzio Book Festival”.



Cresciuto negli ultimi anni in form esponenziale, con ottimi riscontri di pubblico, lega il suo successo al coinvolgimento del territorio ed ai suoi protagonisti. Il San Gaudenzio Book Festival è un ricco contenitore che propone insieme alle presentazioni di libri anche teatro, mostre ed esposizioni. L'evento è organizzato da Edizioni Pedrini, in collaborazione con: Ass. Ij Croass del Borghet Ivrea, e la Libreria Garda di Ivrea, e ha il patrocinio di Torino Città Metropolitana, del Comune di Ivrea, di Cna Editoria Piemonte, e di AEG Cooperativa.

Insieme allo staff della Casa Editrice moderano gli incontri e le presentazioni il direttore delle Edizioni Pedrini con la giornalista Ezia Bovo e la dott.ssa Giuliana Reano.