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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 27 agosto 2026, 12:08

Nichelino, la seconda parte del Sonic Garden lancia la volata a San Matteo

Fino al 16 settembre tanti gli eventi all'Open Factory, in attesa di quelli legati alla festa patronale

Fino al 16 settembre tanti gli eventi all'Open Factory (foto d'archivio)

Fino al 16 settembre tanti gli eventi all'Open Factory (foto d'archivio)

Nichelino scalda i motori in vista dell'edizione 2026 della festa di San Matteo. In attesa del via della patronale, che dal 17 settembre proporrà un ricco cartellone di eventi e iniziative, è iniziata all'Open Factory la seconda parte del Sonic Garden, la kermesse estiva con cinema all'aperto, spettacoli e musica pensata per 'curare la ferita' dello Stupinigi Sonic Park ancora costretto ai box.

Il Sonic Garden aspettando San Matteo

Il primo appuntamento è andato in scena nella serata di ieri, mercoledì 26 agosto, con la proiezione di Minecraft, per la gioia dei più piccoli. Stasera l'appuntamento sarà ancora con il cinema all'aperto e la proiezione del fim Barbie, a partire dalle ore 21.30 con ingresso libero.

Ecco, di seguito, tutti i prossimi appuntamenti in calendario fino al prossimo 16 settembre.

2 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - TRIBUTO CANZONI ANNI '60 - RE BEAT
INGRESSO LIBERO

3 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - SENSO D'OPPIO
INGRESSO LIBERO

9 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - IMPROVVIDENZA - FRANCESCO GIORDA E STEFANO GORNO
INGRESSO LIBERO

10 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - CHIPS. La comicità che tira più di un carro di buoi
INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

16 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - SKS - SUPERKLASSIFICASHOW
INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE 

Massimo De Marzi

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