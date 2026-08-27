Nichelino, la seconda parte del Sonic Garden lancia la volata a San Matteo

Nichelino scalda i motori in vista dell'edizione 2026 della festa di San Matteo. In attesa del via della patronale, che dal 17 settembre proporrà un ricco cartellone di eventi e iniziative, è iniziata all'Open Factory la seconda parte del Sonic Garden, la kermesse estiva con cinema all'aperto, spettacoli e musica pensata per 'curare la ferita' dello Stupinigi Sonic Park ancora costretto ai box.

Il Sonic Garden aspettando San Matteo

Il primo appuntamento è andato in scena nella serata di ieri, mercoledì 26 agosto, con la proiezione di Minecraft, per la gioia dei più piccoli. Stasera l'appuntamento sarà ancora con il cinema all'aperto e la proiezione del fim Barbie, a partire dalle ore 21.30 con ingresso libero.

Ecco, di seguito, tutti i prossimi appuntamenti in calendario fino al prossimo 16 settembre.

2 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - TRIBUTO CANZONI ANNI '60 - RE BEAT

INGRESSO LIBERO

3 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - SENSO D'OPPIO

INGRESSO LIBERO

9 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - IMPROVVIDENZA - FRANCESCO GIORDA E STEFANO GORNO

INGRESSO LIBERO

10 SETTEMBRE 2026 ore 21:30 - CHIPS. La comicità che tira più di un carro di buoi

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE