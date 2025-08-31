Ladri senza cuore a San Salvario, rubato il triciclo ortopedico di una bimba con disabilità

Ladri senza cuore a San Salvario, dove nelle scorse ore è stato rubato il triciclo ortopedico di Olivia, una bici speciale per bambini con disabilità. A lanciare l'appello per il ritrovamento è il papà Simone Aversa, presidente e coach della Reale Mutua Torino ’81 Iren.

"Per noi è molto preziosa" aggiunge Aversa al post, dove si vede il mezzo rosso con sopra la bimba che pedala. La bici, costruita su misura, ha un costo di circa 1.500 euro ed è stata comprata un anno fa grazie ad una raccolta fondi fatta dagli amici.

Il triciclo era parcheggiato nel cortile della casa di San Salvario: la famiglia, al rientro dalle vacanze, non l'ha più trovato. Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento può contattare la famiglia al numero 335-7249281.

La malattia

La storia di Olivia, di quasi 8 anni, negli scorsi anni era già stata diffusa dagli giornali. La mamma Sara Peiroleri aveva fatto un video per raccontare la malattia: la bimba infatti è affetta da paraparesi spastica ascendente ad esordio infantile. Una malattia genetica neurodegenerativa rarissima che, senza preavviso e senza tempistiche certe, le toglierà la possibilità di camminare, muoversi, giocare, parlare, sorridere, mangiare, respirare.

Una patologia di cui sono noti solo una trentina di casi in tutto il mondo. Da qui Sara, insieme appunto al papà di Olivia Simone Aversa, aveva lanciato #Teddies4Olly. Un progetto che puntava a raccogliere fondi per donare cure alle piccola.