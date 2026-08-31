Carignano è tra i 552 Comuni Turistici del Piemonte 2026

Tra i 552 Comuni piemontesi che possono fregiarsi del titolo di Comune Turistico per l'anno 2026 c’è anche Carignano.

La Regione Piemonte ha esaminato le candidature arrivate e approvato, nelle settimane scorse, l'elenco che riconosce comuni grandi e piccoli del territorio che rispondono ai criteri individuati. Condizione imprescindibile per presentare istanza la presenza - sul capitolo del bilancio comunale - di una quota annuale di spesa corrente destinata al turismo.

Il sindaco Giorgio Albertino commenta: “Essere annoverati tra i Comuni Turistici del Piemonte è per noi motivo di grande soddisfazione e, soprattutto, uno stimolo: significa vedere riconosciuti ufficialmente un valore e una bellezza che sono sotto gli occhi di tutti ma che meritano di avere ancora maggiore visibilità. La ricchezza del nostro patrimonio storico e culturale e del nostro territorio, anche in termini ambientali e naturalistici, è una risorsa importante su cui è necessario sempre di più fare leva, mettendo in atto tutte le iniziative possibili per l’attrattività di Carignano e la capacità di accogliere visitatori e turisti con servizi e proposte. Un impegno che ci vede sempre al fianco di commercianti, esercenti e associazioni”.