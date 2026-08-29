FUORIPORTA / Guarene, conto alla rovescia per "Colture di qualità": nel weekend il penultimo appuntamento targato Consorzio Oltre le Alpi

Si è svolto nella serata di giovedì 27 agosto, nella cornice del ristorante Io e Luna di Guarene, l’incontro per fare il punto su “Colture di qualità, culture di territorio”, il progetto di cooperazione promosso dal Consorzio Oltre le Alpi e finanziato dalla misura SRG 07.1 – Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali dello Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Un progetto nato nel cuore di Langhe, Roero e Monferrato con l’obiettivo di mettere in dialogo le colline Patrimonio UNESCO con il Biellese e il Vercellese, territori nei quali nasce il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, unico riso italiano a poter vantare questa denominazione. Insieme al vino e alla Nocciola Piemonte IGP, il riso è una delle tre filiere protagoniste di un percorso avviato nel novembre 2025 e sviluppato nell’arco di diversi mesi attraverso sei iniziative promozionali diffuse sul territorio, che hanno coinvolto complessivamente oltre 400 persone e 22 aziende.

All’incontro di giovedì 27 agosto hanno partecipato numerosi amministratori, rappresentanti delle istituzioni, produttori e operatori del settore, dando vita a un confronto che ha allargato il tema delle produzioni di qualità a quello, più ampio, della valorizzazione del territorio, del benessere e degli stili di vita.

L’obiettivo principale del progetto è valorizzare le filiere coinvolte mettendo in rete produttori, comunità locali e luoghi simbolo dell’enogastronomia piemontese. Attraverso eventi, incontri e momenti di degustazione, i vini piemontesi DOC e DOCG, il Riso di Baraggia DOP e la Nocciola Piemonte IGP vengono raccontati non soltanto per la loro eccellenza, ma anche per il ruolo che possono avere nella costruzione di un’economia rurale attenta alla qualità, al paesaggio e a un consumo più consapevole. Un filo conduttore che, durante la serata di Guarene, ha legato alimentazione, attività fisica, turismo lento e attenzione all’ambiente.

Dopo i saluti istituzionali di Matteo Musso, nella duplice veste di vicepresidente del Consorzio di promozione e internazionalizzazione Oltre le Alpi e vicepresidente del Consorzio di Tutela del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, sono intervenuti Daniela Camera, referente per i Progetti SRG Promozione, e Franco Ferraresi, ex direttore Sport, Turismo, Istruzione e Cultura della Regione Piemonte, per ripercorrere il progetto e le iniziative realizzate. “I cibi raccontano il territorio – ha sottolineato Ferraresi –. Il Piemonte è una terra fortunata, per le sue colture e per le persone che la vivono. Essere sportivi è una scelta di vita, ma anche scegliere di vivere il nostro territorio significa avere a disposizione le condizioni per uno stile di vita sano. Dobbiamo diventare più bravi nel competere con altre Regioni anche sul fronte del turismo e dell’accoglienza, perché abbiamo tutte le carte per farlo”.

Dal rapporto tra territorio e benessere è partito anche l’intervento di Maurizio Damilano, campione olimpico a Mosca nel 1980 e due volte campione mondiale nella 20 km di marcia. “Si può praticare sport a tutti i livelli. In questo momento della mia vita mi occupo di fitwalking e posso dire con certezza che camminare significa anche proteggere il territorio e promuovere una mobilità sostenibile. È un’attività adatta a tutte le età, anche ai bambini, non soltanto agli anziani come spesso si pensa. E per camminare o andare in bicicletta questo è il territorio giusto”. Damilano ha inoltre ricordato con emozione Livio Berruti, scomparso a inizio agosto 2026, emblema dello sport piemontese e campione olimpico dei 200 metri piani ai Giochi di Roma del 1960.

Il tema della cura della persona è stato approfondito anche da Antonio Germano, chimico farmaceutico, consulente del Centro Sportivo Carabinieri e cotitolare di Abekom. “Lavoriamo su prodotti esclusivamente di origine naturale e in Abekom ci basiamo sulla ricerca scientifica per realizzare prodotti di altissimo livello, nel pieno rispetto del corpo umano e dell’ambiente. La nostra missione è contribuire alla salute delle persone. Il mio consiglio è prestare grande attenzione all’intestino, il nostro secondo cervello, che rappresenta un elemento fondamentale per il benessere dell’organismo”.

Sulla stessa linea anche gli interventi del maresciallo maggiore Ottaviano Iuliano, comandante della Sezione Atletica del Centro Sportivo Carabinieri di Bologna, e di Matteo Bidolli, personal trainer e istruttore ETSIA, che hanno ribadito l’importanza di mantenere una vita attiva come elemento fondamentale per prendersi cura del proprio corpo nel corso degli anni. Di controlli sul territorio, guardando al comparto agroalimentare, ha invece parlato il tenente colonnello Luca Stella, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, alla presenza di una rappresentanza della Guardia di Finanza guidata dal tenente Francesco Novielli e dei funzionari dell’ICQRF Piemonte, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Dallo sport alla scoperta del territorio, il passaggio è stato naturale. Alberto Marengo, ex ciclista professionista, insieme ad Alessandro Piacenza, consulente nel mondo del ciclismo, ha presentato il Giro del Nizza, uno dei sei eventi già realizzati quest'anno nell'ambito del progetto, dedicato alle esperienze territoriali in bicicletta nel Monferrato. “Dopo aver vissuto lo sport a livello agonistico – ha raccontato Marengo – ho voluto rallentare il ritmo della pedalata per godermi la bellezza del territorio. Abbiamo tanti borghi straordinari da esplorare attraverso il cicloturismo: il mio è un invito rivolto a tutti”.

A completare il racconto del territorio è stato il momento conviviale della serata. Pietro Bonvicino, bartender de “Il Confessionale”, ha preparato cocktail ideati a partire da ingredienti del territorio. Il buffet, dedicato alle eccellenze locali e curato con rispetto ed estro dallo chef Davide Odore, ha visto anche la partecipazione del macellaio Ivano Ubolli Macco, professionista di lunghissima esperienza, che ha preparato sul momento la tradizionale battuta di Fassona piemontese.

Il progetto “Colture di qualità, culture di territorio” si concluderà con un ultimo appuntamento sabato 12 settembre alle 10.30, nell’Aula Magna dell’Istituto professionale per l’Arte Bianca di Neive. Tra i relatori dell’incontro, dal titolo “Vino, prodotti alimentari e salute”, ci saranno Attilio Giacosa, gastroenterologo e componente del board dell’Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute (IRVAS), e Vincenzo Gerbi, professore di Enologia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino.