Giuliana Fenu è la nuova Direttrice Generale di UniTo

Domani, 1° settembre, Giuliana Fenu assumerà ufficialmente l’incarico di Direttrice Generale dell’Università di Torino. Laureata in Giurisprudenza, Avvocato, assunta in Regione Piemonte nel 1996, dal 2002 lavora all'Agenzia Piemonte Lavoro, seguendo la fase di sviluppo dell'Ente. Dal 2008 ritorna in Regione Piemonte come Dirigente, e dal 2014 ad oggi assume l'incarico di Direttrice della Direzione Competitività del sistema regionale e Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale.



In uno dei passaggi più significativi nella vita di un Ateneo, l'Università di Torino accoglie una professionista che ha maturato una profonda competenza nella direzione di amministrazioni complesse, a cui si aggiungono responsabilità in ambiti sempre più rilevanti anche per gli Atenei del nostro paese, come la gestione di programmi finanziati con risorse nazionali ed europee o i processi e le politiche di innovazione, diritto allo studio universitario, ricerca, alta formazione, internazionalizzazione, valorizzazione della terza missione e trasferimento tecnologico.



"Sono certa che la dottoressa Giuliana Fenu saprà mettere la propria esperienza e le proprie competenze al servizio dell’Università di Torino. Competenze fondamentali per la crescita del nostro Ateneo ma, sono sicura, anche per lo sviluppo del sistema territoriale metropolitano e piemontese – dichiara la Rettrice Cristina Prandi – Nell'accogliere Giuliana Fenu nella nostra comunità voglio al contempo ringraziare la Regione Piemonte ed il Presidente Cirio per la consueta e positiva collaborazione istituzionale che ha permesso di gestire rapidamente questa fase di transizione mettendo la dott.ssa Fenu in condizione, sin da oggi, di dedicarsi all'Università di Torino, pur assicurando l'opportuna collaborazione nella fase di passaggio delle consegne ".