"Bip card e 6 mesi di viaggi gratis sui bus di Torino". Gtt avverte: "E' una truffa"

I post mostrano offerte improbabili, con immagini di mezzi pubblici

"Congratulazioni! Hai vinto una BIP Card e 6 mesi di viaggi gratis" . È questa l'ennesima truffa che sta girando negli ultimi giorni sui social: a denunciarlo è la stessa Gtt.

"Annunci falsi" 
I post e le stories mostrano offerte improbabili, con immagini di mezzi pubblici. "Si tratta - spiega l'azienda di corso Turati - di annunci falsi, realizzati da malintenzionati per truffare gli utenti. GTT non è in alcun modo coinvolta in queste offerte e invita i propri utenti a diffidare da esse".


Il consiglio è di non fidarsi, di non cliccare su link o scaricare file che vengono proposti in questi annunci. "Le offerte reali GTT - chiariscono dal gruppo -sono sempre pubblicate sui canali ufficiali dell'azienda, come il sito web e i social network e le vendite dei titoli di viaggio e di sosta digitali avvengono esclusivamente tramite l’e-commerce e le app ufficiali".

Come riconoscere una truffa online
In generale, è importante diffidare di offerte troppo vantaggiose o che sembrano troppo belle per essere vere. È importante verificare sempre la fonte dell'offerta e controllare se è stata pubblicata sui canali ufficiali dell'azienda o dell'ente in questione.
In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente l'azienda o l'ente per verificare l'autenticità dell'offerta.

Cinzia Gatti

