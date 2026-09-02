Torino solidale per la scuola: nei supermercati Coop scatta la maxiraccolta di cancelleria per le famiglie in difficoltà

Sabato 5 settembre, nei negozi Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia, si tiene la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria Dona la Spesa per la Scuola. Come ogni anno, l’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con circa 70 onlus e realtà locali del terzo settore a cui sono devoluti i prodotti raccolti perché siano consegnati a famiglie in condizione di bisogno economico, come aiuto diretto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Per tutta la giornata soci e consumatori potranno acquistare materiali didattici e di cancelleria che intendono donare e consegnarli, all’uscita, ad associazioni di volontariato e realtà benefiche del territorio che li destineranno alle famiglie bisognose. I volontari potranno anche dare indicazioni sull’elenco dei prodotti maggiormente necessari da reperire. Nella scorsa edizione dell’iniziativa, l’impegno di 700 volontari per l’intera giornata ha permesso di raccogliere tra Soci e clienti Coop materiali scolastici per un valore corrispondente a 100 mila euro.

A Torino città, “Dona la Spesa per la Scuola” coinvolgerà il supermercato Coop di Corso Molise con i volontari della Parrocchia Santa Caterina da Siena - Gruppo San Vincenzo, il supermercato Coop di Corso Belgio con i volontari della Parrocchia San Giulio D'Orta, S. Croce, SS Gesù, il superstore Coop di Via Botticelli con i volontari dell'Associazione Giovani Migranti, il superstore Coop di Corso Novara con i volontari di Insieme più bello e l’ipermercato Coop di Via Livorno con i volontari del Sermig Arsenale della Pace.

Sul territorio metropolitano, saranno attivati punti di raccolta presso il supermercato Coop di Alpignano con i volontari del Gruppo Volontariato Vincenziano di Caselette, il superstore Coop di Avigliana con l’associazione CEIM per Regina Margherita, l’ipermercato Coop di Beinasco con i volontari della Caritas di Beinasco, il supermercato Coop di Borgaro Torinese con la Caritas di Borgaro, il supermercato Coop di Caluso con i volontari dell'AVULSS di Caluso, il supermercato Coop di Carmagnola con i volontari del Centro di Ascolto Il Samaritano - Caritas di Carmagnola, l’ipermercato Coop di Chieri con l’odv Insieme per gli altri, l’ipermercato Coop di Ciriè con Caritas e Croce verde di Ciriè, il supermercato Coop di Chivasso con i volontari della Caritas Parrocchiale di Chivasso, il supermercato Coop di Collegno - Via Roma e l’ipermercato Coop presso “Piazza Paradiso” con i volontari del Centro Ascolto P.G. Frassati di Collegno, l’ipermercato Coop di Cuorgnè con i volontari dell'Associazione Mastropietro, il superstore Coop di Giaveno con la Caritas di Giaveno, il superstore Coop di Ivrea con gli operatori e i volontari dell'associazione Senza Confini, il supermercato Coop di Nichelino con i volontari della Caritas Interparrocchiale di Nichelino, il supermercato Coop di Orbassano con i volontari del Gruppo Volontariato Vincenziano di Orbassano, il supermercato Coop di Pinasca con Caritas Valli Chisone e Germanasca e insegnanti delle scuole di Perosa e valli, l’ipermercato Coop di Pinerolo con i volontari del C.E.A. Centro Ecumenico d'Ascolto - Emporio Solidale "Una goccia", il supermercato Coop di Piossasco con i volontari del Centro d'Ascolto di Piossasco, il superstore Coop di Rivoli con il Centro di Ascolto Rivoli, il supermercato Coop di San Mauro con la San Vincenzo di San Mauro, il supermercato Coop di Settimo Torinese con la Caritas di Settimo Torinese, il supermercato Coop di Strambino con l’Istituto Comprensivo di Strambino, il supermercato Coop di Susa con la Caritas Parrocchiale di Susa e il supermercato Coop di Volpiano con la Caritas di Volpiano.

Dal 10 settembre e fino al 18 novembre torna anche Coop per la Scuola: l’iniziativa che permette di donare a migliaia di scuole materiali scolastici utili per trasformare ogni classe in un luogo di crescita e opportunità. Risorse per la didattica e la creatività, lo sport e la tecnologia, dotazioni di cancelleria e molti altri premi sono disponibili a catalogo, per un programma che nel 2025 ha visto l’iscrizione di 3289 scuole solo in Piemonte.

Quest’anno il progetto didattico proposto si sviluppa intorno al concetto di “Salute circolare”, secondo il quale ogni gesto, anche il più piccolo, ha un impatto su ciò che ci circonda. Ecco allora che, a fianco della raccolta punti, si sviluppa un percorso, realizzato in collaborazione con Geopop, di attività mirate e materiali didattici per gli insegnanti, per aiutarli a far crescere nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza sulle interconnessioni che governano la nostra salute e il nostro pianeta.

Rimane invece invariato il meccanismo di raccolta e devoluzione dei punti alla propria scuola preferita, che permette di donare a tutte le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado, sia pubbliche che paritarie, a patto che abbiano effettuato l’iscrizione al programma. Nel periodo indicato, in tutti i negozi Nova Coop e sul sito coopshop.it, per ogni 15 euro di spesa effettuata si riceve un buono scuola che può essere consegnato all’istituto di riferimento o donato direttamente attraverso l’App, disponibile sia per i sistemi Ios che Android. I Soci Coop hanno inoltre la possibilità di trasformare i punti Socio Coop in buoni scuola (50 punti=5 buoni; 100 punti=12 buoni). Al termine della campagna le scuole del territorio potranno usarli per richiedere gratuitamente, oltre 100 tipologie di premi, adatti a tutti i gradi scolastici.