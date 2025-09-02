Monopattini selvaggi: in due o tre a bordo, senza casco e a tutta birra tra le auto

Da corso Giulio Cesare alla ciclabile di via Nizza, da nord a sud, la scena è sempre la stessa: monopattini elettrici utilizzati come fossero motorini, con due o tre persone a bordo, senza casco e senza alcun rispetto delle norme. Un fenomeno che cresce di giorno in giorno e che alimenta la preoccupazione di residenti, commercianti e automobilisti.

Le immagini e le segnalazioni parlano chiaro: giovani che si muovono in coppia, sfrecciando tra auto e pedoni. Una pratica che rappresenta un pericolo per chi guida il mezzo, ma anche per chiunque si trovi a condividere la strada.

Le regole sui monopattini

Eppure, le regole esistono. A Torino, come in tutta Italia, i monopattini elettrici sono equiparati a velocipedi e quindi devono rispettare precise disposizioni del Codice della strada. Come l’obbligo di casco, velocità massima a 25 chilometri orari o il divieto a circolare sui marciapiedi e sotto i portici (due esempi fatti non a caso). Senza contare che i mezzi andrebbero parcheggiati negli appositi spazi messi a disposizione dalla Città di Torino, non davanti ai portoni dei palazzi o lungo le aree pedonali.

Ma i controlli?

Nonostante il quadro normativo sia chiaro, i controlli - secondo i cittadini - scarseggiano. “Dove sono? Quante sanzioni sono state elevate?” si chiedono alcuni residenti intervistati, sottolineando la necessità di far rispettare le regole per la sicurezza di tutti.

Rischio incidenti

I pedoni rischiano di essere travolti uscendo dai portoni di casa o dai negozi, mentre gli automobilisti sono costretti a frenate improvvise per evitare collisioni. Negli ultimi mesi non sono mancati gli incidenti, molti dei quali legati proprio a un uso scorretto dei monopattini.

ome non dimenticare, del resto, il sinistro che a giugno è costato la vita a un ragazzo di appena 15 anni. Il secondo mortale da inizio anno, mentre gli incidenti con monopattini coinvolti risultano essere già più di un centinaio.