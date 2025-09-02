Il Lions Club Stupinigi 2001 lancia la Giornata della Salute

Il Lions Club Stupinigi 2001, il Comune di Nichelino e l'Azienda Sanitaria Locale Torino 5 organizzano congiuntamente la prima edizione della Giornata della Salute, che si terrà sabato 6 settembre 2025, dalle ore 9 alle 16 in Piazza Di Vittorio, nel cuore di Nichelino.

Prevenzione e corretti stili di vita

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di prevenzione e informazione sanitaria gratuita, aperta a tutta la cittadinanza. Il progetto ha lo scopo di rafforzare la rete di prevenzione sul territorio e promuovere stili di vita sani attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione.

Prestazioni sanitarie gratuite, senza prenotazione, alle quali sarà possibile accedere durante la giornata:

Screening cardiologico di base a cura dell’ASL TO5 e dell’Associazione Amici del Cuore

Esame per la prevenzione dell’osteoporosi

Controlli generali (glicemia, pressione, ecc.)

Oculistica (a cura ASL TO5) e Ortottica (a cura Pierino l'Occhialino Lions)

Attività consultoria e supporto informativo sui temi: Educazione alimentare Alcolismo Endometriosi Prevenzione in generale Stili di vita sani



Saranno inoltre presenti banchetti con materiale informativo e volontari a disposizione per consulenze gratuite.

L’iniziativa nasce dallo spirito di servizio del Lions Club e dalla stretta collaborazione con le istituzioni sanitarie e comunali, a beneficio della salute pubblica. Sarà un momento aperto a tutti e senza barriere architettoniche.

Le eventuali offerte raccolte durante la giornata saranno interamente devolute a opere di beneficenza locali.