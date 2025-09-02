 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Il Lions Club Stupinigi 2001 lancia la Giornata della Salute

Appuntamento sabato 6 settembre in piazza Di Vittorio, nel cuore di Nichelino

Immagine di archivio

Il Lions Club Stupinigi 2001, il Comune di Nichelino e l'Azienda Sanitaria Locale Torino 5 organizzano congiuntamente la prima edizione della Giornata della Salute, che si terrà sabato 6 settembre 2025, dalle ore 9 alle 16 in Piazza Di Vittorio, nel cuore di Nichelino.

Prevenzione e corretti stili di vita

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di prevenzione e informazione sanitaria gratuita, aperta a tutta la cittadinanza. Il progetto ha lo scopo di rafforzare la rete di prevenzione sul territorio e promuovere stili di vita sani attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione.

Prestazioni sanitarie gratuite, senza prenotazione, alle quali sarà possibile accedere durante la giornata:

  • Screening cardiologico di base a cura dell’ASL TO5 e dell’Associazione Amici del Cuore
  • Esame per la prevenzione dell’osteoporosi
  • Controlli generali (glicemia, pressione, ecc.)
  • Oculistica (a cura ASL TO5) e Ortottica (a cura Pierino l'Occhialino Lions)
  • Attività consultoria e supporto informativo sui temi:
    • Educazione alimentare
    • Alcolismo
    • Endometriosi
    • Prevenzione in generale
    • Stili di vita sani

Saranno inoltre presenti banchetti con materiale informativo e volontari a disposizione per consulenze gratuite.

L’iniziativa nasce dallo spirito di servizio del Lions Club e dalla stretta collaborazione con le istituzioni sanitarie e comunali, a beneficio della salute pubblica. Sarà un momento aperto a tutti e senza barriere architettoniche.

Le eventuali offerte raccolte durante la giornata saranno interamente devolute a opere di beneficenza locali.

Massimo De Marzi

