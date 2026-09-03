Tav, Riva Vercellotti-Ruzzola-Ricca-Magliano: "Il 15 settembre seduta speciale in Consiglio regionale"

«Il prossimo 15 settembre il Consiglio regionale, su proposta unitaria della maggioranza, si riunirà in una seduta straordinaria interamente dedicata alla Nuova Linea Torino-Lione». Ad annunciarlo sono i capigruppo Carlo Riva Vercellotti (Fratelli d’Italia), Paolo Ruzzola (Forza Italia), Fabrizio Ricca (Lega) e Silvio Magliano (Lista Cirio).

«Il dibattito d'aula sull’argomento non è più rinviabile ed anzi è quanto mai necessario — proseguono i capigruppo di maggioranza — Gli inaccettabili scontri che hanno infiammato la Val di Susa durante l’ultimo festival Alta Felicità hanno mostrato una volta di più la faccia più violenta e pericolosa del mondo No tav che è strettamente legato agli anarchici e antagonisti di mezza Europa. Non possiamo permettere che la violenza ideologica di pochi estremisti, perdipiù provenienti in parte dall’estero, continui a tenere in ostaggio la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori ed il lavoro prezioso delle Forze dell’Ordine, alle quali va sempre il nostro totale sostegno».

«Il 2027 vedrà l'inizio dei lavori per il cantiere del tunnel di base sul fronte italiano: una pietra miliare per il collegamento della nostra regione con l'Europa. Il centrodestra ribadisce con forza che lo sviluppo economico, la modernizzazione delle infrastrutture e il rilancio della competitività del Piemonte non si fermeranno davanti alle intimidazioni. La Tav è un corridoio europeo fondamentale per la transizione su ferro delle merci e per la crescita del Paese e con l’occasione fornita dal prossimo Consiglio regionale riaffermeremo con chiarezza la linea del progresso e della legalità», concludono Riva Vercellotti, Ruzzola, Ricca e Magliano.