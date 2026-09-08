Viaggio nell'antica Roma ai piedi del Musinè, domenica di visite guidate tra Almese e Caselette

La Val di Susa si prepara a vivere una domenica all'insegna della storia, dell'archeologia e della tutela del patrimonio naturale. Domenica 13 settembre, l'associazione Ar.c.A. (Arte, Archeologia e Cultura ad Almese) promuove una giornata di tour guidati dedicati ai complessi residenziali d'epoca romana e alle ricchezze paesaggistiche situate alle pendici del Monte Musinè, con il patrocinio dei Comuni di Almese e Caselette e il supporto di partner culturali e istituzionali del territorio.

I tesori archeologici del primo secolo dopo Cristo

Gli archeologi e i volontari dell'associazione accompagneranno i visitatori all'interno della villa romana di Almese e della villa romana di Caselette, due tra i più rilevanti complessi extraurbani del Piemonte. L'itinerario consentirà di entrare nelle antiche stanze ed esplorare la vita quotidiana, l'architettura e la cultura romana nel primo secolo d.C. La villa di Almese, situata in località Grange di Rivera, sarà aperta dalle 15 alle 18 con due turni di visita (alle 15 e alle 16:30). La villa di Caselette proporrà invece tre partenze (alle 15:30, 16:30 e 17:30), accogliendo il pubblico fino alle 18:30.

Biodiversità e natura alle pendici del Musinè

Accanto all'offerta storico-artistica, la giornata prevede un tour gratuito guidato da un naturalista nell'Area Primavalle. Situata ai piedi del Monte Musinè, l'area costituisce un'oasi xerotermica di primaria importanza regionale, nota per ospitare i Laghi Superiore e Inferiore di Caselette e numerose specie animali e vegetali rare. Le escursioni naturalistiche partiranno dal punto di ritrovo presso la villa romana di Caselette con due appuntamenti, fissati per le 15:30 e le 17.