Politica | 08 settembre 2025, 11:56

Murales di Leila Khaled vicino ad Askatasuna. Ricca (Lega): "Omaggio ad una terrorista, fatto grave"

L'appello al sindaco: "Faccia rimuovere l'opera"

In via Cesare Balbo, a due passi dal centro sociale Askatasuna, è apparso un murales che ritrae Leila Khaled, componente dell’organizzazione “Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”, sorridente mentre imbraccia un kalashnikov. 

Ricca (Lega): "Intollerabile omaggia a terroristi"

Un'opera contestata dal capogruppo Regionale della Lega Fabrizio Ricca, che chiarisce: “A Torino l’ascesa dell’ideologia Pro Pal sta sfuggendo di mano. È intollerabile che nella nostra città si possa passeggiare vedendo sui muri omaggi a terroristi che fanno della violenza e dell’odio la loro missione".

L'esponente del Carroccio chiede al sindaco Stefano Lo Russo di prendere una posizione netta e a far rimuovere immediatamente il murales. "Bisogna scongiurare il pericolo che al degrado delle nostre periferie si possa aggiungere quello culturale” conclude Ricca.

Cinzia Gatti

