Uccisa da un'auto a 16 anni, in corso Casale arriva l'attraversamento pedonale rialzato 

In corso Casale 246 a Torino, dove il 20 ottobre 2023 una macchina aveva travolto ed ucciso la 16enne Emilia Maidaska mentre attraversava sulle strisce per andare a scuola, arriva un attraversamento pedonale rialzato.

A quasi due anni dall'incidente mortale, e diverse sollecitazioni in Sala Rossa, la Città e la Circoscrizione 7 hanno realizzato l'intervento.

Banchine salva pedoni

Un'opera che si inserisce in un più ampio quadro di cantieri per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nella zona della precollina. Dopo la realizzazione delle banchine salva pedoni su corso Casale a Borgata Rosa negli giorni, come promesso dall'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, è stato realizzato l'attraversamento rialzato in corso Casale 246.

Un intervento, commenta soddisfatto il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, "per consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza".