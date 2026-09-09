Tour da record per i supereroi Nida, la magia Disney e la solidarietà conquistano l’Italia

I supereroi e le principesse della Nazionale Italiana dell'Amicizia hanno terminato la loro estenuante e straordinaria tournée estiva, lasciandosi alle spalle un percorso di grande successo fatto di sorrisi, solidarietà e numeri senza precedenti. L’iniziativa, incentrata sullo spettacolo musicale “Fantasy Show” - un musical da oltre un’ora e mezza cantato e ballato dal vivo da un cast nei panni dei personaggi più amati del mondo Disney e fantasy -, ha attraversato la penisola toccando Sicilia, Calabria, Puglia e Toscana. L’obiettivo dell’associazione, attiva dal 2012 e pioniera dei progetti di “Supereroi in corsia”, rimane quello di regalare speranza e sostenere concretamente le famiglie con bambini affetti da gravi patologie o malattie rare.

I numeri di un’impresa da record

A parlare è il bilancio conclusivo dell’edizione appena andata in archivio: 18 giorni consecutivi di viaggio, oltre 4.200 chilometri percorsi a spese degli stessi volontari e circa 7.000 spettatori coinvolti complessivamente lungo le 12 tappe del Fantasy Show. Fedele alla propria missione, la squadra Nida ha portato la magia delle fiabe direttamente al letto dei piccoli pazienti visitando 6 reparti pediatrici ospedalieri e diverse strutture del territorio durante le mattinate, per poi calcare i palchi di sera con lo spettacolo ad ingresso gratuito. Un impegno condiviso da 15 volontari (di cui ben 8 under 21, con la presenza di giovanissimi sotto i 18 e i 13 anni) che ha permesso di raccogliere circa 20.000 euro.

Sacrifici dietro le quinte per il sogno della “Cittadella Bea e Stefania”

Dietro le quinte del tour c’è stato un lavoro organizzativo imponente, affrontato a ritmi serrati per contenere al minimo i costi. I volontari si sono fatti carico non solo dei trasferimenti ma anche del montaggio e smontaggio dell'intero service audio-luci portato al seguito: dalle prime operazioni delle 18 fino agli show serali delle 21.30, rimanendo a disposizione del pubblico per scattare foto fino a notte fonda. Tutti i fondi raccolti andranno a sostenere la realizzazione della “Cittadella Bea e Stefania”, l’ambizioso centro sportivo, culturale e privo di barriere architettoniche di 38.000 metri quadri che nascerà nella periferia nord di Torino per offrire sport gratuito ai ragazzi disabili e destinare gli utili alla cura dei bambini malati e al miglioramento dei reparti pediatrici d’Italia.