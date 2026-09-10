Cumiana, la Croce Verde compie 35 anni: tre giorni di festa per celebrare volontari e comunità

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Cumiana festeggia il traguardo dei 35 anni con tre giornate di iniziative aperte a tutta la cittadinanza, in programma dal 18 al 20 settembre nella sede di via Pugnani 4.

«Nel 2026 la Croce Verde Cumiana celebra 35 anni di servizio alla comunità – spiega Gianni Mancuso presidente Croce Verde Cumiana - un traguardo che ci rende orgogliosi e ci porta a guardare al percorso compiuto dal 1991 a oggi. In questi anni siamo cresciuti, diventando un punto di riferimento per l’emergenza sanitaria, i trasporti sanitari e la protezione civile. Ma il valore più grande sono le persone che hanno reso possibile tutto questo, volontarie e volontari, dipendenti, soci, famiglie e sostenitori. A tutte e tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento. Festeggiare questo anniversario significa celebrare una storia di impegno e vicinanza alla comunità, guardando con fiducia al futuro e continuando a essere presenti al servizio del nostro territorio».

Un anniversario che vuole essere prima di tutto una festa condivisa, ma anche un’occasione per far conoscere più da vicino il lavoro quotidiano dell’associazione e il ruolo del volontariato. Durante le tre giornate sarà possibile visitare la sede e le ambulanze, assistere a dimostrazioni e simulazioni di soccorso, conoscere l’unità cinofila, partecipare ad attività dedicate a grandi e piccoli e vivere insieme momenti musicali e conviviali.

Il programma prenderà il via venerdì 18 settembre alle 17.30 con il truccabimbi, seguito alle 18.30 dalla visita alla sede e alle ambulanze e da giochi e attività dedicati al mondo del soccorso. Alle 19.30 saranno premiati gli elaborati del concorso di disegno “Il volontario al giorno d’oggi”, realizzato dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “Pinerolo V - Cumiana”. I disegni saranno esposti nella sede della Croce Verde fino al 17 settembre, dalle 9.30 alle 18. La serata proseguirà con baby dance e, alle 21, con il concerto gratuito della Mileto Music Band.

Sabato 19 settembre sarà dedicato soprattutto alla formazione. Dalle 9 alle 13 si svolgerà un corso per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (Dae), tenuto dagli istruttori di Anpas Piemonte. I partecipanti riceveranno un attestato valido sul territorio nazionale. Il programma prevede anche la formazione sulla rianimazione cardiopolmonare, sul riconoscimento dell’arresto cardiaco e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico. Le iscrizioni sono disponibili online all’indirizzo https://shorturl.at/bIIM5.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, si terranno simulazioni di intervento con l’unità cinofila e un’ambulanza. Alle 21 la giornata si chiuderà con il concerto dei Blasco Mania Live 2026, Vasco Rossi Cover Band.

Domenica 20 settembre sarà la giornata istituzionale. Dopo il ritrovo delle 8.30 in sede, sono previsti gli interventi delle autorità e le premiazioni dei volontari. Alle 10 partirà il corteo verso il centro cittadino, seguito alle 10.30 dalla funzione religiosa e dalla benedizione dei mezzi sul piazzale della chiesa. Alle 13 è previsto il pranzo sociale nella tensostruttura allestita presso la sede.

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: «Trentacinque anni sono un traguardo importante, ma soprattutto raccontano una storia fatta di persone: donne e uomini che hanno scelto di mettere a disposizione degli altri tempo, competenze, energie e passione. La Croce Verde Cumiana è cresciuta insieme alla sua comunità, diventandone negli anni un punto di riferimento prezioso e affidabile. A tutti i volontari, ai dipendenti, a chi oggi porta avanti questa esperienza e a chi ne ha costruito le fondamenta va il ringraziamento più sincero di tutta Anpas Piemonte. Festeggiare questi 35 anni significa dire grazie a ciascuno di loro e guardare al futuro con la stessa generosità e lo stesso entusiasmo che hanno accompagnato questo lungo cammino».

I 35 anni arrivano per la Croce Verde Cumiana in un momento importante anche sul piano organizzativo. All’inizio dell’anno l’associazione ha ottenuto per la prima volta la certificazione Iso 9001, al termine di un percorso promosso da Anpas Piemonte. Il riconoscimento certifica la conformità del sistema organizzativo agli standard internazionali per la qualità dei processi e dei servizi.

Oggi la Croce Verde Cumiana, aderente ad Anpas, conta 337 volontari e 11 dipendenti. Nell’ultimo anno ha effettuato circa 8.000 servizi, percorrendo complessivamente 330.000 chilometri. Alle attività di emergenza-urgenza e ai trasporti socioassistenziali si aggiunge l’assistenza sanitaria durante manifestazioni culturali e sportive.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato con 17 sezioni distaccate, 11.066 volontari (di cui 4.542 donne), 5.069 soci, 796 dipendenti, di cui 94 amministrativi che, con 469 autoambulanze, 274 automezzi per il trasporto disabili, 248 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 602.324 servizi, di cui 207.271 in emergenza-urgenza 118, con una percorrenza complessiva di 20.564.920 chilometri, di cui 4.865.399 chilometri riferiti all’emergenza-urgenza 118.