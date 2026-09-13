Casa mia, quanto mi costi: a Torino gli affitti sono più cari che mai (+1,3%) ed è "colpa" degli studenti

Ad agosto i canoni di locazione a Torino salgono dell'1,3% su base mensile, toccando il proprio massimo storico a 13,1 euro al metro quadro, e crescono dell'1,8% su base annua. Un quadro simile si osserva anche in provincia, dove i canoni salgono dello 0,6% sul mese e dell'1,6% sull'anno, anch'essi al proprio massimo storico, a 11,5 euro al metro quadro. È quanto emerge dall'ultima analisi di idealista, portale online specializzato.

A spingere la crescita dei canoni a Torino è soprattutto la pressione della domanda studentesca e lavorativa concentrata in poche settimane dell'anno. La ricerca di casa da parte degli studenti comincia già a maggio, ma chi rimanda finisce per accettare canoni fuori scala nelle settimane a ridosso dell'inizio dei corsi. Si aggiunge la spinta dei giovani lavoratori che si trasferiscono in città per le maggiori opportunità di impiego e, dovendo trovare casa in fretta, sono disposti a pagare canoni più alti.

Analisi delle zone di Torino

Delle 12 zone monitorate, 9 registrano un aumento dei canoni ad agosto e solo 3 sono in calo, nessuna stabile. A guidare i rialzi Lingotto-Nizza Millefonti (6,4%), Mirafiori Nord-Santa Rita (4,3%) e San Donato-Cenisia-San Paolo (2,1%). In calo invece Borgo Vittoria-Madonna di Campagna (-1,1%), Barriera di Milano-Aurora (-0,8%) e Cavoretto-Madonna del Pilone-Crimea (-0,8%).

Su base annua il quadro tra le zone è ancora più marcato: San Donato-Cenisia-San Paolo guida la crescita (10,1%), seguita da Crocetta (7%) e Mirafiori Nord-Santa Rita (6,5%). Sul fronte opposto, i cali più severi si registrano a Barriera di Milano-Aurora (-13,9%), Mirafiori Sud (-8%) e Borgo Vittoria-Madonna di Campagna (-6,6%).

Campidoglio da urlo

Scendendo a livello di quartiere, i rimbalzi più eclatanti riguardano Campidoglio (17% annuo, 11,7 euro/m²) e Cit Turin (10,8% annuo, 13,3 euro/m², il canone più alto dell'area), entrambi nella zona San Donato-Cenisia-San Paolo; seguono Vanchiglia (7% annuo, 13,8 euro/m², nella zona Vanchiglia-Regio Parco), San Donato (+5,8% annuo) e Cenisia (6,5% annuo, pur in calo nel mese, -1,6%). Regio Parco resta stabile (13,1 euro/m²); l'unico quartiere in controtendenza è Vanchiglietta, in calo del 7% su base annua a 12 euro/m².

Il quartiere più caro della città resta Centro (16,7 euro/m²); il resto della città si muove su un ventaglio più ampio rispetto ad altre grandi città, tra gli 9 euro/m² di Borgo Vittoria-Madonna di Campagna e i 14,2 euro/m² di San Salvario.