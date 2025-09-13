 / S. Salvario / Lingotto

S. Salvario / Lingotto | 13 settembre 2025, 13:33

Festa dei lavoratori del Primo Maggio 2026: "Il corteo parta da via Genova "

La proposta di Verri (Torino Domani): "In ricordo di chi ha perso la vita sul lavoro"

Tragedia in via Genova (foto d'archivio)

Tragedia in via Genova (foto d'archivio)

Un corteo del Primo Maggio che diventi memoria e celebrazione. È la proposta lanciata nell’ultimo Consiglio della Circoscrizione 8 dal consigliere di “Torino Domani” Paolo Verri, che ha suggerito al presidente e alla Giunta un possibile nuovo percorso per la manifestazione in programma nel 2026.

Secondo Verri, la partenza dovrebbe avvenire da via Genova, luogo segnato da due tragedie negli ultimi anni (l'ultima pochi giorni fa quando un operaio egiziano di 68 anni, Yosif Gamal, è morto e un altro di 70 è rimasto ferito nel crollo del cestello di una gru) per trasformare il corteo anche in un momento di ricordo e riflessione collettiva. Nel dicembre del 2021, ricordiamolo, il precedente con il crollo di una gru all'altezza del civico 107 e tre operai morti.

Il percorso dovrebbe poi toccare il Lingotto, simbolo della storia industriale torinese, che ha da poco festeggiato il secolo di vita.

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium