Piazza Livio Bianco torna a vivere, al via i lavori del patto Abitare Mirafiori

Domani, 14 settembre 2025, alle 18.30 sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza il patto di collaborazione “Abitare Mirafiori”, un progetto condiviso che punta a restituire spazi verdi, luoghi di socialità e opportunità di aggregazione al quartiere. Il fatto 48 ore dopo l'episodio che ha riacceso le polemiche sulla gestione di piazza Livio Bianco. La speranza, per molti, è che sia una svolta.

Interni ed esterni

I lavori sono già iniziati: Anffas si occuperà della riqualificazione interna dell’ex bocciofila “Pensionati e Amici” di corso Siracusa, da tempo abbandonata e degradata, mentre le associazioni firmatarie del patto hanno preso in carico il cortile e gli spazi esterni, partendo dall’area verde di piazza Livio Bianco.

Il progetto prevede la creazione di spazi ludici, ricreativi, sportivi e culturali, in grado di rendere la piazza e la bocciofila un punto di riferimento per tutti. La rinascita della bocciofila è sostenuta da un investimento di 250mila euro e si accompagna ad altre iniziative già in corso, come la riapertura del Lilliput e la ripartenza dell’educativa di strada.

Prossimi step

Durante la presentazione, che si terrà nel contesto della Festa dello Sport e di Circoscrizioni in mostra, i cittadini potranno conoscere le attività previste dal patto e i prossimi step della rigenerazione urbana.

"Domenica verrà inaugurato non soltanto uno spazio, ma un’idea di comunità - ha commentato Federico Raia, coordinatore al Bilancio della Circoscrizione 2 -. Questo progetto nasce dal lavoro instancabile dei volontari, che hanno messo tempo, energie e cuore per restituire al quartiere luoghi vivi e accoglienti. È la dimostrazione che quando il territorio si unisce può davvero rigenerare i luoghi e le relazioni".

L’obiettivo è chiaro: una piazza Livio Bianco sempre più viva, pronta ad accogliere rassegne teatrali, sport, attività di socializzazione e persino una portineria sociale. Per cancellare un passato di polemiche e problemi.