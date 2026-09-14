Modellismo navale, I Delfini di Carmagnola cercano nuovi volontari

Imparare a governare una nave in miniatura, conoscerne i meccanismi, occuparsi della manutenzione e portarla in acqua. Ma anche avvicinarsi alla storia della navigazione, al linguaggio marinaresco e a un patrimonio di conoscenze che unisce tecnica, memoria e passione. È con questo obiettivo che I Delfini ODV di Carmagnola lanciano il primo “Corso aspiranti piloti navali R.C.”, pensato per avvicinare nuove persone al modellismo storico navale e, soprattutto, per allargare il gruppo dei volontari dell’associazione. Il percorso vuole essere una vera porta d’ingresso in un mondo che unisce manualità, cultura e partecipazione, con la possibilità, nel tempo, di entrare a far parte della Flotta dei Delfini.

Attiva da circa trent’anni nella promozione della cultura marinara e nelle attività legate al Museo Civico Navale di Carmagnola, l’associazione ha fatto del modellismo uno dei propri ambiti principali. Negli anni questa esperienza si è sviluppata con la scuola di modellismo navale COMAC e, nel 2026, con il completamento del C.E.R. – Centro Emilio Remogna, uno spazio dedicato al modellismo navale statico e dinamico. Nello stesso anno è nata anche la Flotta dei Delfini, che riunisce i modelli dell’associazione e quelli di altri modellisti, enti e istituzioni che partecipano alle sue iniziative.

Ma le navi dei Delfini non sono pensate per restare ferme in una teca. I modelli dinamici vengono portati in acqua e diventano protagonisti di spettacoli organizzati in diverse città italiane, con una dozzina di appuntamenti che portano il pubblico a contatto con il modellismo navale. Navi illuminate, velieri, sommergibili, effetti speciali e vere e proprie battaglie navali in miniatura trasformano ogni esibizione in un racconto. Alcuni spettacoli prendono spunto da episodi realmente avvenuti, altri utilizzano scontri tra velieri e pirati per rendere la storia più immediata e coinvolgente, soprattutto per i bambini. L’obiettivo è sempre lo stesso: usare lo spettacolo per trasmettere cultura marinara, facendo incontrare la precisione del modellismo con la divulgazione storica. La Flotta continua inoltre a crescere: tra i progetti in lavorazione ci sono anche otto nuovi sommergibili destinati alle future esibizioni.

È proprio per dare continuità a questa attività che nasce il nuovo corso per aspiranti piloti. Il percorso durerà nove mesi e alternerà lezioni teoriche e attività pratiche in acqua, permettendo ai partecipanti di utilizzare i modelli messi a disposizione dall’associazione e di apprendere le basi della navigazione radiocomandata, della manutenzione e della cultura navale.

La finalità, però, va oltre l’apprendimento tecnico: I Delfini cercano nuove persone, anche giovani, che abbiano voglia di diventare volontari, partecipare alla vita associativa e, progressivamente, imparare a pilotare le navi della Flotta durante gli spettacoli e le trasferte in giro per l’Italia. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 settembre 2026 e la presentazione del corso si terrà sabato 26 settembre, dalle 15 alle 17, al Museo Civico Navale di Carmagnola, in piazza Mazzini 1.

A rendere ancora più particolare questa esperienza è il legame, meno evidente ma antico, tra Carmagnola e il mare. La città è stata attraversata dalle rotte della Via del Sale e conserva memoria del Tribunale delle Prede dei Savoia, legato alle controversie su navi e carichi catturati e alle carte che venivano trasferite nell’entroterra, al riparo anche dai rischi delle incursioni dei pirati. A questo si aggiunge la tradizione della canapa, coltivata nel territorio e per secoli utilizzata per corde, cime e attrezzature navali, oltre alle generazioni di marinai, motoristi e radaristi partiti da queste zone per lavorare sulle navi. Un intreccio di storia locale e cultura marinara che aiuta a spiegare perché, nel cuore del Piemonte, il mare sia meno lontano di quanto possa sembrare.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a idelfiniodv@hotmail.com