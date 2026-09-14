Con “Brigate del Lavoro” 5 giorni di sindacato di strada

Al via oggi “Brigate del Lavoro”, iniziativa promossa dalla FLAI CGIL Nazionale, che raggiungerà le province di Torino e Cuneo con il progetto “Diritti in Campo”, l’azione permanente di Sindacato di Strada portava avanti tra lavoratrici e lavoratori impiegati nelle nostre campagne.

Cinque giorni tra le campagne per contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nell’ambito agricolo e vitivinicolo, facendo emergere le reali condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori impiegate/i in questo settore.

Il sindacato incontrerà i braccianti impiegati nella raccolta di frutta e verdura su territori segnati negli ultimi anni da casi di sfruttamento, lavoro nero e caporalato con l’obiettivo di fornire loro acqua e dispositivi di protezione individuali, al fine di offrire un supporto alla tutela della loro salute e sicurezza durante l’orario di lavoro nei campi.

“Brigate del lavoro” si concluderà con un convegno, in programma venerdì 18 settembre alle 9.30, presso la Camera del Lavoro di Torino, in via Pedrotti 5.

Un appuntamento pensato per approfondire, attraverso il contributo di rappresentanti delle Istituzioni, della politica, del sindacato e della società civile il fenomeno dello sfruttamento di lavoratrici e lavoratori in campo agricolo, ragionando sulle strategie da mettere in campo per contrastarlo. L'obiettivo è condividere con le istituzioni ed i rappresentanti politici l'esperienza della settimana, sollecitando un impegno formale per definire soluzioni concrete. Il primo passo fondamentale sarà la costituzione della cabina di regia territoriale del lavoro agricolo di qualità.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

SALUTI

Alessandra Tripodi, Viceprefetto vicario di Torino

Giorgio Airaudo, Segretario Generale CGIL Piemonte

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Lara Calvani, Segretaria Generale Flai Torino

Loredana Sasia, Segretaria Generale Flai Cuneo

INTERVENTI

Gino Bertone, MiCò a.p.s.

Valentina Sandrone, Libera Piemonte

Graziella Pace, Ispettorato del lavoro Torino-Aosta

Marina Oberto, Ispettorato del lavoro Cuneo

Marco Grimaldi, Deputato AVS

Chiara Gribaudo, Deputata PD

CONCLUSIONI a cura di Matteo Bellengoni, Flai Nazionale dipartimento migrazione e legalità

Modera Stefania Aoi