Pedinano un manager e gli portano via un rolex da 40mila euro

Un Rolex Daytona in oro rosa da 40mila euro, strappato dal polso di un manager di quarant'anni. È l’ennesimo colpo messo a segno dalla cosiddetta “banda dei Rolex”, che ha agito ancora una volta a Torino.

Il finto incidente e l’agguato

L'uomo stava viaggiando a bordo della sua Porsche quando, a un semaforo in corso Traiano, è stato urtato alla ripartenza da uno scooter di grossa cilindrata. L’urto, simulato per attirare l’attenzione, lo ha convinto a scendere per verificare i danni. In quel momento un secondo scooter si è avvicinato: uno dei rapinatori, con il volto coperto dal casco, gli ha immobilizzato il braccio e gli ha strappato dal polso il prezioso orologio, per poi fuggire insieme al complice.

Maxi bottino

L’orologio rubato, un Rolex Daytona in oro rosa, ha un valore stimato di circa 40mila euro. Non è il primo orologio che viene portato via con forza. L’ultimo risale ad agosto, quando un noto ingegnere 52enne era stato aggredito in via Tamagno, nel quartiere Barriera di Milano, era astato aggredito per il suo Tag Heuer. La vittima, uscita dal lavoro, stava per salire in auto e fare ritorno a casa quando all'improvviso uno sconosciuto, a bordo di un monopattino, lo ha assalito portandogli via il prezioso.