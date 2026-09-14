Artigiani anziani e senza eredi

È un vero e proprio grido d’ allarme quello che arriva dal mondo dell’ artigianato piemontese.

Quasi 20mila titolari d’impresa hanno almeno 70 anni, e in 10 anni gli artigiani piemontesi con i capelli grigi sono aumentati di oltre 2mila. Nel contempo, il numero delle imprese giovanili sono diminuite circa del 20 per cento.

Sono, infatti, 19.548 i titolari di imprese individuali piemontesi con almeno 70 anni, pari all’8,4% del totale. Dieci anni fa erano 17.489. Nello stesso tempo continua a ridursi la presenza dei giovani nel sistema artigianale: tra il 2014 e il 2024 le imprese giovanili in Piemonte sono passate da 45.305 a 36.530, con una perdita di 8.775 attività.

È il quadro piemontese che emerge dal dossier CNA “Imprese senza ricambio”, che fotografa un fenomeno destinato ad assumere un peso crescente per la tenuta del sistema produttivo: l’invecchiamento degli artigiani e la crescente difficoltà nel garantire continuità alle attività.

Le differenze territoriali sono significative. L’incidenza maggiore degli over 70 si registra ad Asti, con il 12,5%, seguita da Alessandria con il 12,1% e Cuneo con l’11,8%. Seguono Vercelli con l’8,6%, Biella con il 7,8%, Verbano-Cusio-Ossola con il 7%, Torino con il 6,5% e Novara con il 6,1%.

In sostanza gli artigiani non trovano eredi a cui lasciare l’impresa, il lavoro, il loro saper fare. Occorre rendere nuovamente attrattiva per le giovani generazioni la scelta di fare l’ artigiano.

Il Piemonte ha migliaia di imprenditori che custodiscono competenze difficilmente sostituibili e giovani che possono trasformarle con nuove idee. La sfida è farli incontrare. Come non condividere, quindi, la riflessione di CNA: “Un mestiere che non viene trasmesso non resta fermo nel tempo: semplicemente scompare”.