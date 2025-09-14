Paura a Cascinette: agricoltore ferito da un calcio di un cavallo

Paura nel tardo pomeriggio di sabato 13 settembre a Cascinette d’Ivrea, dove un 55enne agricoltore è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un calcio del suo cavallo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18, mentre l’uomo stava riportando l’animale nei box. Colpito al volto, è stato soccorso immediatamente dal personale del 118, che lo ha stabilizzato prima del trasferimento in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Molinette .

Nonostante le ferite, al momento del trasporto era cosciente e non sembrava in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Azeglio per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L'uomo è noto per la sua lunga esperienza con i cavalli e per l’attività agricola.