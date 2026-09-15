Cultura ed enogastronomia: a Torino parte il progetto "In cucina con..."

Prende il via “In cucina con…”, l'innovativo format che unisce letteratura ed enogastronomia in un viaggio a tappe attraverso i prodotti culturali e i sapori d'Italia. Il progetto è promosso da Città di Torino e Fondazione Circolo dei lettori, in collaborazione con Slow Food e Mercato Centrale Torino, ed è inserito nell’ambito della campagna comunale “Torino Compra Vicino”.

In perfetta sintonia con il tema di Terra Madre Salone del Gusto 2026 che si terrà proprio a Torino dal 24 al 27 settembre, tra le piazze e le vie del centro storico, l'iniziativa mette al centro la biodiversità culturale e gastronomica come patrimonio da valorizzare, partendo dalle radici e dalle tradizioni del territorio.

Tra settembre e dicembre, quattro appuntamenti porteranno a Torino grandi nomi della letteratura italiana per altrettanti showcooking letterari. Gli scrittori guideranno il pubblico alla scoperta dei legami tra i racconti e le tradizioni culinarie delle proprie regioni. Parallelamente, chef scelti da Slow Food prepareranno un piatto tipico della regione protagonista, offerto gratuitamente al pubblico in abbinata a una selezione di vini.

Il primo incontro si terrà giovedì 17 settembre alle 18.30, al Mercato Centrale Torino con l'appuntamento "Roberto Alajmo e la Sicilia: tutte le sfumature comprese fra il timballo del Gattopardo e gli arancini di Montalbano". La degustazione vedrà protagonista lo Sfincione palermitano, preparato da Federica Mignacca (pizzaiola dell’Alleanza Slow Food), che integrerà il Presidio Slow Food Masculina da Magghia. I calici saranno curati dalla Banca del Vino con i vitigni storici Sicilia Bianco Serra Ferdinandea 2024 e Sicilia Perricone Perri Gorghi Tondi 2024.

Gli altri tre appuntamenti si svolgeranno sempre alle 18.30, giovedì 22 ottobre, dedicati alla Campania con Valeria Parrella, giovedì 26 novembre al Veneto con Matteo Bussola e venerdì 4 dicembre in via di definizione. Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.circololettori.it , fino a un massimo di 80 posti.

"Questo progetto valorizza pienamente lo spirito della nostra iniziativa 'Torino Compra Vicino', unendo la ricchezza culturale alla tradizione dei mercati cittadini – ha detto l’assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino –. Il Mercato Centrale di Porta Palazzo diventa la cornice ideale per dimostrare come il cibo sia cultura, socialità e un motore economico fondamentale per i nostri quartieri. Iniziamo questo viaggio con uno straordinario omaggio alla cucina siciliana, una prima tappa ideale per aprire un dialogo con le altre culture regionali e, allo stesso tempo, creare un ponte per valorizzare il nostro territorio e le eccellenze enogastronomiche e culturali piemontesi. Collaborazioni di prestigio come questa con il Circolo dei lettori e Slow Food confermano che il commercio di prossimità cresce quando si fa rete, offrendo ai cittadini esperienze uniche e accessibili a tutti".