Nella piazza coperta Cumiana 15, lezioni e uso dello skatepark gratuito

Overskate è il progetto promosso da Longboard Crew Italia per il sesto anno consecutivo con il contributo di Circoscrizione 3 ed il Patrocinio di Città di Torino e Regione Piemonte. Si terranno lezioni gratuite di longboard, skateboard e surf skate, aperte a tutti nella fascia di età tra i 4 e i 60 anni.

Il progetto prenderà il via venerdì 19 settembre e proseguirà per 12 venerdì consecutivi concludendosi venerdì 5 dicembre 2024.

La piazza coperta Cumiana 15, nell’omonima via di Borgo San Paolo a Torino, ospiterà dalle 16 alle 20 gli incontri, dove sarà possibile imparare gratuitamente ad utilizzare la tavola o semplicemente usufruire dello skatepark coperto.

Le lezioni gratuite saranno tenute degli istruttori certificati UISP dell’asd Longboard Crew Italia, che metterà a disposizione per chi ne fosse sprovvisto, sempre a titolo gratuito, tavola, casco e protezioni.

Per chi già praticasse lo skateboard, ci si potrà allenare gratuitamente nello skatepark al coperto all’interno dello spazio di Cumiana15, anche in caso di maltempo.

Le lezioni saranno incentrate sulle discipline del longboard, skateboard e surfskate. Lo spazio sarà a disposizione anche per coloro che intendano praticare in autonomia altre discipline di scivolamento (rollerblade, quad, ecc.), un ulteriore momento per favorire aggregazione tra sport differenti, ma affini.

L’area adiacente a quella sportiva sarà attrezzata con tavoli, sedie, prese di corrente e wi-fi gratuito, per permettere lo studio o lo smart working.

Lo spazio di Cumiana15 ed il progetto Overskate saranno un luogo di sport, aggregazione e grande inclusione in quanto, oltre alle attività suddette, i partecipanti avranno il piacere di essere accolti da ragazzi con disabilità che, inseriti nel progetto, aiuteranno tutto lo staff dell’associazione nelle varie attività.

L’ingresso è gratuito e l’attività ludico-motoria sarà consentita esclusivamente indossando almeno il casco.

Requisiti fondamentali per accedere all’attività saranno il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica e la regolarità della quota associativa annuale di Longboard Crew Italia asd. Il tesseramento si potrà effettuare direttamente in via Cumiana 15 od in anticipo via email.

Per info: longboardcrewitalia@gmail.com - 349/2619306 - https://www.longboardcrewitalia.it/progetti.php